L'interès per la fotografia i pel seu valor documental i testimonial creix cada dia. En tenim algunes manifestacions molt directes i recents en els darrers números de la Revista de Girona i de la Revista del Baix Empordà amb amplis dossiers sobre els primers fotògrafs i el seu valor històric.

Però per damunt de totes destaquen les aportacions del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l'Ajuntament de Girona. Per començar hem de recordar que aquest Centre és la continuació de l'Arxiu d'Imatges que l'Ajuntament havia creat l'any 1982. Quan l'any 1997 es crea el CRDI es produeix un canvi d'escala en el plantejament i els objectius de la política municipal en matèria d'arxius fotogràfics. En aquest cas podem ben bé dir que el nom sí fa la cosa; recerca i difusió són el compendi dels objectius de «conèixer, protegir, fomentar, oferir i divulgar» que en paraules de Joan Boadas es planteja el centre en relació al patrimoni en imatge de la ciutat de Girona.

Convé recordar ara i aquí que ja abans de la creació del CRDI, l'any 1990, l'Arxiu Municipal de Girona llançava la iniciativa bianual de les Jornades Antoni Varés d'Imatge i Recerca i que en el llibre de les 14es jornades (2016) s'hi plantejaven algunes qüestions trascendents al voltant de la política catalana sobre el patrimoni documental fotogràfic. El repte pendent és articular una política coherent que defineixi una metodologia i uns criteris per a la conservació i difusió del patrimoni fotogràfic a escala catalana. La resposta al repte és una organització en xarxa i una adequada sistematització que conformi un servei del patrimoni fotogràfic de Catalunya amb presència a tot el territori i amb un reconeixement cooperatiu i no jerarquitzat dels diferents centres que s'hi dediquen.

Però si abans de les 14es Jornades se celebraven els 25 anys de la seva arrencada, ara el 2017 commemorem els vint anys de la creació del CRDI.

Amb aquest motiu les conferències a l'Arxiu Municipal de 2017 han tractat de la fotografia a Girona i ho continuaran fent el 2018. Ara disposem del volum corresponent a 2017: Fotografiar Girona (I). Creació, tècnica i memoria. En aquest volum Joan Boadas fa un repàs introductori als orígens de la fotografia i a les tècniques successives que es van desenvolupar per a captar les imatges i reproduir-les. Per la seva banda David Iglesias ens presenta els diversos Fons fotogràfics que acull el CRDI i que després de diverses donacions generoses aplega més de tres milions d'imatges de fotògrafs de la ciutat i de fotografies sobre la ciutat; Iglesias emmarca aquests fons i la seva procedència en la perspectiva de un relat històric que les fotografies conservades documenten, il·lustren, expliquen i posen en context. Els noms dels Fargnoli, Massaguer, Unal, Sans, Massafont, Jou, Masó, Buil, Crescenti? entre molts més són fites d'un edifici plural i complex on conflueixen fotografia de professionals i d'afeccionats, fotografia d'estudi, fotografia de premsa, retrats i imatges d'un temps, d'un país, d'una ciutat, d'una societat que ha anat construint la seva història contemporània acompanyada d'aquestes imatges. Alguns dels aspectes més inicials són els que introdueix Josep Pérez Pena en un estudi sobre el treball fotogràfic a principi de segle mentre que Núria F. Rius ens acosta a la fotografia de carrer que té el seu moment àlgid en la primera meitat del segle XX i que té noms, cognoms i escenaris coneguts. Anna Pujols per la seva banda ens aproxima al fotoperiodisme durant el franquisme en una tipificació de l'època i de la societat que es fonamenta en els estereotips del poder i del seu desplegament simbòlic. Joan Fontcuberta finalment alerta amb vivesa sobre la situació actual de la fotografia, la seva banalització, la inundació d'imatges que vivim, la dificultat per a la selecció i la facilitat per a la manipulació en un context de postveritat on hi ha imatges que sobren en abundància i imatges que falten i hem d'imaginar.

Finalment, encara en el context del vintè aniversari del CRDI, hem de remarcar la publicació de la Col·lecció de Fotografia Contemporània, 2004-2016, que és el recull de treballs fotogràfics d'una quinzena de fotògrafs contemporanis que es poden relacionar amb la ciutat ( J. M. Oliveras, J.S. Carrera, Vari Caramés, Antonio Julio Duarte, Manel Armengol, Joan Fontcuberta, Carlos Pérez Siquier, Txema Salvans, Bleda y Rosa, Isabel Muñoz, Ferran Freixa, Manolo Laguillo, Marcel Font, Juan Manuel Castro Prieto i Isabel Ariño). Aquests treballs s'han anat encarregant i adquirint successivament gràcies a una recerca i identificació en la que ha col·laborat Foto Collectania i que permet gaudir d'una selecció que no és ni arbitrària ni discrecional sinó que respón a criteris d'excel·lència i de contemporaneïtat associada a la ciutat de Girona i que s'anirà incrementant en el futur amb els mateixos criteris. D'aquesta manera el CRDI enllaça passat, present i futur i defineix un discurs sobre la fotografia que no es fonamenta en un exercici historicista sinó que és el resultat d'un treball intel·lectual de recerca i exploració de la fotografia del passat, del present i del futur.

Els fonaments, les estructures de la cultura, a nivell local i nacional es construeixen en una interacció dialèctica a partir de criteris i objectius clars i amb una metodologia i unes estratègies que donaran els seus fruits per un procés de sedimentació acumulativa vinculat a la sistematització i continuitat del treball i l'esforç compartits. Aquesta és la línia i aquest és l'oferiment a tot Catalunya que fa el CRDI des de Girona.