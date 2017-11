Ui! va dir ella

La saga/fuga de Carles Puigdemont, un proscrit que es deixa veure més que Madonna i Lady Gaga juntes, em recorda que el país porta més d'un any discutint qui és més santa si la Verge de la Paloma o la moreneta de Montserrat. Potser se'ns ha oblidat, o no hem arribat a veure que la infanta Cristina va aprofitar l'exaltació patriòtica del 12 d'octubre per presentar-se a Madrid amb unes ulleres amb els colors de la bandera espanyola. I que abans, va estar en un jutjat i abans i presumptament, passant el cassó entre els fidels súbdits de València i Palma. Efectivament, ni ella ni el seu marit presentaven risc de fuga. En tot cas de retorn.

Si el filòsof Jean Baudrillard visqués encara hauria vingut corrent a Barcelona (o Madrid) per assistir al triomf planetari del simulacre en una de les més excelses manifestacions. Una República catalana que més que proclamar-se, s'anuncia. I només la punteta, com jocs florals, com quan diem que la fallera major és la sobirana de València. Entre munts de gramàtica fosca de manera que sembli una cosa i sigui una altra, i ja que no hi va haver sedició, s'admeti la temptativa i tingui molt bon rentat i planxat. Nosaltres també hem de tornar: a la realitat, de la qual fugim gràcies als mitjans, abonats, amb poques excepcions, a la separació tectònica de Catalunya o l'encreuament de l'Ebre, militar, és clar, fins arribar a Portbou.

No serà que no ens van avisar. El llibre de Guillem Martínez sobre el Procés La gran ilusión (els el recomano sense reserves) és de 2016 i caracteritza el que va passar entre el teu pare (Madrid) i la meva mare (Catalunya), dins de la gran tradició teatral catalana, més basada en el gest que en la paraula, més en la barreja de gèneres que en la depuració de personatges. El dia de la proclamació de la DUI, Guillem es va acostar a Sant Jaume i va trobar la festa tan descolorida «que semblava que la República l'havien proclamat els mormons d'Utah». Després va trucar a Palau i va dir: «Volem parlar amb l'autoritat republicana». «Ui!», va dir ella a l'altra banda del mòbil.