Las noves generacions qüestionen la televisió tradicional

Segons dades de la consultora Leichtman Research, la televisió per cable segueix cedint terreny als Estats Units enfront dels nous serveis de televisió a la carta. Així, en el primer quadrimestre de 2017 s'ha produït un fet que té una gran importància des del punt de vista simbòlic; per primera vegada Netflix ha superat (en més de dos milions) el nombre d'usuaris de la televisió per cable.

A més, darrere dels grans nombres hi ha dos condicionants amb no poca importància: d'una banda, en aquestes xifres no s'inclouen ni les subscripcions a la televisió per satèl·lit ni un altre tipus de plataformes similars a Netflix (com HBO, Hulu o Amazon) i de l'altra, el sorpasso no només es produeix per l'autèntic fenomen social que suposa el gran creixement de Netflix, sinó que es veu afavorit per la pèrdua de subscriptors de la televisió per cable.

Els canvis dels hàbits de consum i dels gustos de les audiències expliquen el que està passant, però podem fer-nos una idea més completa de l'evolució que s'està produint si comparem les dades dels millenials amb les del conjunt de l'audiència.

Així, només el 29% d'aquesta generació, la dels nascuts entre la dècada dels 80 i els començaments del present segle, veu més de tres hores de televisió, enfront del 50% del conjunt de la població que supera els 180 minuts diaris davant de la pantalla del televisor. I l'evolució està sent molt ràpida: si el 2011 els joves nord-americans d'entre 18 i 24 anys consumien 25 hores a la setmana de televisió convencional, aquesta xifra s'ha reduït a una mica menys d'11 hores en només sis anys. I el que és pitjor, els ingressos estan movent-se al mateix temps que l'audiència i la inversió publicitària en mitjans i plataformes digitals ja supera la de la televisió.

La irrupció de la Generació Z. No obstant això, el canvi que ja anuncia el consum dels millenials és només el principi, ja que els patrons de consum de continguts dels nascuts després de l'any 2000 (l'anomenada Generació Z) prediuen un escenari encara menys favorable per a les plataformes tradicionals. Segons Shireen Jiwan, de la consultora Lucky Brand, els més joves veuen menys d'una hora de televisió tradicional al dia, prefereixen Snapchat i Youtube i el seu consum de vídeo en aquesta plataforma ja duplica al dels millenials, fins a situar-se en un rang entre les dues i les quatre hores diàries.

Les noves audiències que, ara ja sí, són natives digitals, fan servir el mòbil com a principal dispositiu d'accés als continguts, tendeixen més als salts entre canals i plataformes, segueixen a les estrelles de Youtube, consumeixen continguts més curts i ràpids i s'hi aproximen de manera molt més social i bidireccional que els seus predecessors (interactuant, comentant, compartint ...).

No hi ha dubte que aquest nou paradigma obliga les empreses de producció de continguts a un replantejament radical a l'hora de connectar amb aquestes franges d'edat i posa en qüestió el futur de la televisió per cable (i de la televisió tradicional) tal com la coneixem.