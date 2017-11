Els darrers dies

de Fires

Lluís Torner i Callicó girona

Els darrers dies de les nostres Fires,/ seran, per als gironins, de trist record,/ Catalunya té gent empresonada,/ primer foren dos, ara vuit de cop.//

Els dos primers, activistes socials, / tots els altres polítics compromesos,/ que pacíficament, sense fer cap mal,/ complien uns programes promesos.//

Ara se´ls fan dures acusacions,/ per fer el que demanava el Poble,/ i la Justícia no s´està de raons,/ sens escoltar els motius, prou nobles.//

Per altra banda, la Vella Europa,/ que es vana dient-se Comunitat,/ deixa clar que, quan se la necessita,/ per a segons qui, té el camí barrat.//

S´ha fet palès quan, Catalu­nya,/ li ha pregat intermediació,/ i ni ha trobat l´esperada resposta/ ni cap bona proposta de solució.//

Sigui com sigui, per als deu presos/ –als quals oferim el nostre escalf– / esperem la revisió dels casos,/ i que puguin sortir lliures, com més aviat...//

Per això enguany les nostres Fires,/ d´ençà l´empresonament, del dia dos,/ ha decidit suspendre alguns actes,/ i entre ells, l´espectacle dels focs.



Presentació Agenda Llatinoamericana 2018

Piua Salvatella i Vila delegada del Col·lectiu de Dones en l´Església per la Paritat de Girona

Enguany l´Agenda Llatinoamericana Mundial tracta de la Igualtat de Gènere. Se´n va fer la Presentació el divendres 3 de Novembre a 2/4 de 8 al Teatre del centre cívic de Sant Narcís.

Degut a les mobilitzacions d´aquests dies, vaig arribar-hi mitja hora tard. Estaven parlant dels premis de decreixement, que crec que van quedar deserts. Però vaig ser a temps d´assistir a la magnífica i original presentació de l´Agenda d´a­quest any. Vam veure un vídeo curt sobre la manca de drets humans. I després la moderadora va ressaltar els temes que conté en general, recordant que, com sempre, cal tenir en compte en tots els articles el «Veure, Jutjar i Actuar».

La Flora era la moderadora. La Paula, la cantant, anava intercalant boniques cançons plenes de contingut entre els parlaments de les cinc dones: la Queralt, la Puri, l´Eugènia, la Carme i la Glòria, que van anar pujant a l´escenari, explicant breument un tema que afecta les dones i que han escrit per a l´agenda. En acabar d´exposar el tema, deixaven un objecte sobre la taula tot explicant-ne el seu significat.

Felicito de tot cor els organitzadors/es, va ser una presentació molt diferent, familiar i ben agradable, en tenir entre nosaltres dones prou conegudes. També hi ha molts articles a l´Agenda de gent de fora (homes i dones), però la senzillesa de l´acte d´aquest any el va fer encantador. Moltes gràcies! I endavant família de l´Agenda!



Conte de novembre

Ricard Vicens i Matas GIRONA

Hi havia una vegada, dues parts molt enfrontades, molt enfrontades, uns es feien dir els «legalistes» i els altres els «desobedients». Els legalistes defensaven les lleis per sobre de tot i en feien bandera, els desobedients desobeïen pacíficament, per desgràcia dels legalistes...

Un dia els legalistes van posar uns quants desobedients a la presó fent servir les lleis que tan adoraven, però aplicant-les tan barroerament que fins i tot el legalista López de Lerma tenia dubtes, imagineu si l´havien feta grossa els que se suposaven legals!!

I amb un calabós i un fugit, aquest conte no ha finit.