El final del túnel

Llegueixo atònit l'actitud d'una gran majoria de polítics espanyols, alguns de catalans inclosos. Omplint-se la boca de «democràcia»,no semblen conèixer cap límit en utilitzar mètodes indiscutiblement feixistes, per evitar sortir als llibres d'història com el que seran: els responsables del trencament de l'Estat. Insistint en una lectura absolutament subjectiva de la «seva» Constitució i torçant les lleis i les instàncies judicials a les seves conveniències, s'han carregat a tot un govern -el que democràticament havia elegit el poble de Catalunya fa dos anys, davant l'increïble silenci d'una comunitat internacional que, almenys de moment, sembla que ha decidit mirar cap a un altre costat.

Fa dues setmanes, vaig deixar palesa la meva indignació perquè la «meva» cancellera Angela Merkel i els seus «col·legues» europeus, segueixen donant suport a un Mariano Rajoy que ha quedat despullat de qualsevol credibilitat. Ara bé, el mateix dia, en Jakob Augstein, un dels comentaristes més prestigiosos d'Alemanya i hereu del setmanari Der Spiegel, la revista d'actualitat política més important i «seriosa» del continent, escrivia a la seva columna d'opinió que «els catalans, lluny de cercar la divisió o 'balcanització' del continent, celebren un patriotisme alegre i exemplar del qual tant alemanys com europeus haurien d'aprendre». També a Alemanya, divendres passat, la ràdio pública MDR publicava un duríssim editorial contra el «vergonyós» Silenci dels Anyells de la UE, tot acusant els presidents de la Comissió i del Consell Jean-Claude Juncker i Donald Tusk, d'«ignorar els drets a la reunió i a la llibertat d'expressió de polítics i de centenars de milers de ciutadans europeus a Catalunya».

Alguna cosa està canviant en la percepció del conflicte a Europa. Al Regne Unit, vèiem com divendres l' Owen Jones, un reconegut columnista del diari progressista The Guardian, feia una encesa defensa del dret dels catalans que les seves reivindicacions polítiques es resolguin mitjançant el diàleg, en una «tertúlia» de la BBC, després que el presentador li preguntés «S'està convertint Espanya en un estat feixista?». Inclús a la França del «hooligan rajoyista» Macron comencem a sentir veus de suport a la causa catalana, com la del periodista Jean-Baptiste Naudet, que en un editorial al Nouvel Observateur elogia la manera com Puigdemont ha posat «davant dels ulls de tothom la desproporció» entre el que demana per a ell la fiscalia i el seu «crim». I els belgues? Segur que resoldran el «conflicte» diplomàtic que tenen sobre la taula per la més exquisida via democràtica. Allà, cap dirigent es deixarà intimidar per la «pressió política» de Madrid.