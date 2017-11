Els llums de Nadal estan molt lligats al petit i mitjà comerç. Marquen l'inici del període de compres. Durant els anys de bonança, es posaven força temps abans, com convidant a la disbauxa. Ara ens parlen de no posar-los. No sembla una mesura gaire adequada, tenint en compte que se n'ha ajustat la despesa. Ni tant, ni tan poc. Enfront del com més malament, millor, d'alguns dirigents, una part de la responsabilitat política és vetllar perquè la nostra economia, tocada per una fuga d'empreses contínua i que no s'ha aturat, pugui respirar. Almenys, tenir la treva nadalenca.

Tinguem en compte símptomes com la frenada de reserves del turisme sènior. Coses com aquesta poden augmentar la xifra d'aturats a casa nostra. Una davallada important en aquests visitants, que aprofiten les ofertes d'hivern per estar 4 o 5 dies entre nosaltres, seria un problema per als hotelers gironins. Un dels errors de la nostra societat, més enllà del tema polític, és no entendre que el nivell de vida, l'augment de la riquesa i la potència econòmica de la resta d'autonomies ha augmentat al llarg dels anys.

Vuitanta milions de turistes visiten cada any aquest país com a prova d'èxit. Cal entendre que per continuar sent un dels motors econòmics, s'ha de llegir aquesta realitat. La costa est nord-americana va perdre pes enfront de la costa oest i Geòrgia-Florida. Al Canadà va passar el mateix al Quebec, enfront del ric oest. A Anglaterra, també, amb el nord industrial enfront d'un Londres de bancs, fons d'inversió i turisme. Aprenguem de la història i dels errors de tanta gent.