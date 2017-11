Els capgrossos

de Girona

Victòria Saget Bosch girona

En primer lloc vull felicitar la Fal·lera Gironina per la seva iniciativa en la publicació del conte S´ha perdut un Capgròs, realitzat per Dolors Garcia Cornellà i amb il·lustracions d´Andrea Zayas. Tot i que, segurament pels temps convulsos que vivim, la se­va presentació va passar pràcticament desapercebuda per la premsa, és una gran eina per a infants i adults per tal de conèixer la nostra imatgeria. D´una forma lúdica però rigorosa ens explica els atributs de cada Capgròs i el que representa a la ciutat. Aquests dies de Fires s´ha ofert a un preu mòdic, perquè pogués arribar al màxim d´infants, i ha tingut una excel·lent acollida. En la seva presentació, i fent un recorregut per la imatgeria gironina dels darrers anys, es va reivindicar el Gegantó Narcís, realitzat amb aportacions populars, com així ho corrobora el petit diploma que es va lliurar. En aquests moments en què els Bombers han assolit un protagonisme ciutadà potser seria l´hora de saber què se n´ha fet i poder recuperar aquest Gegantó Bomber per als nens i nenes gironins.



Diferències

F. Xavier Roca Font Palau-Saverdera

Quina diferència entre un país democràtic on se separa el poder judicial del polític, el país que ens oprimeix, no et deixen parlar i cap a la presó, a un país democràtic on et pregunten, t´escolten i durant el període d´abans de decidir et deixen lliure amb mesures. Encara hi ha algú que té dubtes de per què hem de ser independents?



Indignada i trista, això es discriminació!

Marta FÀbrega Prats girona

n La discriminació i racisme estan a l´ordre del dia a Catalunya i sense anar més lluny a Girona. Em sembla indignant que facin això després de tot el que està passant. Aquests dies he rebut la visita d´una amiga de Colòmbia. Aquesta noia té un màster i començarà el doctorat. Després de sopar, vam decidir de sortir per Gi­rona amb gent del seu país i catalana com jo, i si ho arribo a saber ni sortim. Vam entrar a un primer local amb terrassa i després ens van dir altres llocs per poder ballar. La sorpresa va ser quan ens deien: Teniu invitació? Esteu per llista? Avui hi ha sopars d´empresa! I això no va passar tan sols a un local, sinó a tot arreu: Salero, Mondo, Lux, The One,... Al Mondo quedàvem la meva amiga i jo i una vegada a la porta, després de veure que s´entrava pagant 8 euros, el de seguretat rep ordres d´«aquestes no» i ens diu que si estem apuntades per llista, que està molt ple. Després de nosaltres anava una parella i sense demanar-los nom van entrar. I jo li vaig dir: «A ells no els el demanes» i em va dir que li havien dit el nom (mentida!). Llavors un noi a fora em diu «No us han deixat entrar dues noies?» I em va ex­pli­car que ells van fer cua i els van dir que podien entrar pagant 8 euros!

Em sembla ofensiu que avui en dia es doni aquesta imatge a la gent estrangera que ve aquí, gent amb estudis i amb responsabilitat que es porten millor que molts dels d´aquí. Gràcies a aquesta gent la imatge que es vol que es do­ni de Catalunya a l´estranger per tal que se´ns ajudi i se´ns doni su­port no és bona. Després ens preguntem quin problema hi ha, per què no se´ns ajuda. Això n´és un exemple. El fet que no et deixin entrar perquè vas amb gent que no és d´aquí i que no parla català em sembla un fet imperdonable, em fa entristir de viure en un país així.