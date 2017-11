La crisi catalana afecta de ple la política espanyola. Ho revela l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, en la qual apareix la independència de Catalunya ja com la segona preocupació dels espanyols. L'estudi, elaborat després del referèndum de l'1-O, indica que el gran beneficiat electoral del procés a Espanya és Ciutadans, que creix fins a tres punts en expectativa de vot. El més perjudicat si ara es fessin eleccions seria Podem, que mantindria pels pèls la tercera posició. PP i el PSOE retrocedirien lleugerament. A la vista d'aquests resultats no és estrany que el partit d' Albert Rivera hagi endurit la seva posició i que Pablo Iglesias hagi fet mans i mànigues per fer saltar del seu lloc el fins ara líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín. La tendència que marca el CIS segurament s'hauria accentuat si el treball de camp s'hagués fet després de la declaració d'independència. Mentrestant, també segons les enquestes, a Catalunya l'anunci de la convocatòria d'eleccions no ha fet alterar substancialment la intenció de vot si sumem en un costat les forces independentistes i a l'altre els partits constitucionalistes. En aquest cas també reben els Comuns, que veuen aturat el creixement i en alguns casos fins i tot sembla que podrien perdre representació. Tothom ha de treure les seves conclusions. El sobiranisme està fracassant en l'ambició d'ampliar la base social i electoral. Les eleccions que Rajoy ha convocat –les del Parlament– i les que vol evitar –a Corts Generals– amenacen de convertir-se per a ell en un problema més que en una solució. És veritat que fan falta majories més qualificades i que només poden créixer a l'ombra dels consensos i no de la confrontació.