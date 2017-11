Dos focs, dues ciutats

Incomprensiblement l'Ajuntament de Girona va decidir anul·lar el castell de focs d'artifici que diumenge passat havia de tancar les Fires de Sant Narcís. I dic incomprensiblement perquè sincerament no ho entenc, ni ho comprenc. ¿Per què el castell de Fires i no, per exemple, la trobada gegantera? Si realment el que s'assegura és que els focs es van suspendre per la situació política, que algú m'expliqui amb claredat per què els focs i no una altra activitat, com per exemple les funcions del circ. Si el que es volia era transmetre que no estem per festes i alegries, crec que no ho van aconseguir. Això va provocar que al barri de Vila-roja alguns veïns decidissin fer els seus focs. El resultat és que hi haurà dues ciutats i dos focs. I això és el pitjor que podria haver passat. Tants anys per intentar treure etiquetes d'aquest barri i ara, en qüestió de dies, s'han tornat a veure episodis de divisió que són molt i molt perillosos. Ara hi va molta gent, al barri. D'aquí a uns mesos tornaran a l'oblit. Costarà molt refer els ponts trencats i no sembla que ningú en sigui conscient. L'any vinent ens podem trobar amb dos focs per Fires i fins i tot amb dues cavalcades de Reis. L'alcaldessa, Marta Madrenas, té un problema greu damunt la taula. Ara sí que té un foc obert al sector est. I és molt difícil d'apagar.