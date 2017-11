Vila-roja, «ZONA NACIONAL»

Vila-Roja, un barri gironí bàsicament amb migrants espanyols s'ha declarat, amb un ressò franquista, «zona nacional». Tenen tot el dret a fer-ho, i a sentir-se espanyols. Però és clar, sempre que passa amb l'unionisme obliden un petit detall que, d'entrada els desautoritza des del punt de vista democràtic. Ells poden ser espanyols –i tenen tot el dret de considerar-s'hi–, però els catalans que volem ser només catalans no podem ser-ho. Al món ens hem de projectar com a espanyols (castellano-andalusos), ja que Espanya ens ha esborrat dels mapes. I no ens deixen votar: l'1-O van retirar les urnes, no va caldre que ho fes la policia. I que ells tenen tota la força d'un estat que no dubta a maltractar-nos, discriminar-nos i, encara avui, perseguir la nostra llengua i humiliar-nos. Sembla que alguns veïns de Vila-roja volen estar amb els vencedors, i no els hi hem pas de recriminar. És lògic que els estiguin agraïts, ja que l'única llengua oficial a Catalunya és l'espanyol, com varen comprovar en un judici per robatori al popular bar Cuéllar... mentre que als catalans els jutgen en espanyol. Com han dit alguns mitjans, «Vila-roja és el «bastión de la españolidad en Gerona».

Algú ha dit que Vila-roja s'ha revoltat. És possible, i no dubto que tinguin molts greuges: l'emigració va ser molt dura. Però potser caldria recordar-los que el que els va expulsar d'Andalusia no va pas ser Catalunya, sinó l'oligarquia local. També cal dir que Nadal i els socialistes hi van bolcar ajuts, i com que són agraïts, ho van premiar amb el vot. Per manifestar visualment la seva pertinença a Espanya en tot el barri no queda ni un sol fanal sense bandera espanyola. De fet tot Vila-roja és una immensa «rojigualda»: ni a Valladolid ho han fet millor. A els qui han entrat o han volgut fer cassolades, se'ls ha foragitat. Tot quedar clar: estan amb el 155 i el «A por ellos». I van organitzar un castell de focs de Fires que l'Ajuntament va suspendre. Només entrar a aquesta «zona nacional» ens impacta, visualment, una gran bandera espanyola que travessa de costat a costat de l'entrada principal. S'hi llegeix «Bienvenido a España» per si no quedés prou clar. Més endavant, una altra bandera espanyola amb la llegenda «Vilaroja es España». I ho és, perquè fan servir el topònim franquista –corregit encara més oralment, ja que molts diuen «Villarroja»–. A les finestres i balcons banderes espanyoles –alguna amb l'ocellot, però això per als unionistes és un detall irrellevant–. També hi ha un munt de pintades de «Viva España» i altres que no podem reproduir. Igualment podem veure mega banderes espanyoles pintades en persianes metàl·liques, portes, murs i tanques: el barri sembla un immens estanc!. L'adrogueria n'haurà dit molt bé. Fins i tot els senyals de trànsit s'han tunejat amb la bandera espanyola.

El Bar Cuéllar –que diuen que fan molt bones tapes, i un dia penso anar-hi, tot evitant de de no fer cas de les polseres «rojigualdes» d'alguns clients i dels politons amb l'himne espanyol– és una mica el centre d'aquesta moguda PP. Varen exultar amb la visita de l' Albiol –que els va prometre l'oro i el moro i, on, però, hi havia més periodistes que habitants del barr–. No deuen saber que Albiol prometia «netejar Badalona», precisament de gitanos, alguns dels habitants de Vila-roja. I més, no podran tenir ajuts per a la pobresa energètica perquè el PP ho ha prohibit al Govern que no reconeixen.