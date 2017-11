Representa que la justícia, a més de ser igual per a tothom, conté alguna diferència segons la sort o la desgràcia que els caigui al damunt als acusats. Està dividida en dos sectors: un, el Tribunal Suprem, que representa el policia bo; i dos, l´Audiència Nacional, que fa el paper de policia dolent. És mentida. Es posa de moda delatar els pares que, durant la vaga general, van portar canalla a les manifestacions. Som tan dolents que abans de devorar la mainada la fem servir d´escut humà. Segons el ministre d´Interior, la vaga ha estat un fracàs. Ha estat perquè no hi ha hagut violència? Hi ha polítics que encara es queixen dels Mossos d´Esquadra perquè no reparteixen estopa. Costa de saber qui mana a can Ribot. Els esdeveniments són esfereïdors: la bandera republicana ha aparegut enmig de l´imperi de la llei i a la samarreta de la Selecció espanyola. Anatema i cruixir de dents. El pensament més ranci sobrevola Catalunya i penetra a les aules del col·legis. L´espai aeri, encara és prohibit? Anem de sorpresa en sorpresa i, en el moment menys esperat, com autèntics revenants, una bandada de rèmores de l´antiga Unió atrapen el tauró del PSC per fer maniobres en l´obscuritat. Misteri. Salten a la pantalla de la Gürtel el Bigotes i Correa, el qual manifesta que a tothom li agrada rebre regals. Té raó. Contemplem com a Jean Claude Juncker, president de la Comissió Europea, li regalen el títol d´Honoris Causa a la universitat de Salamanca. Abans li havien regalat el de princesa d´Astúries. I mentre sembla caigut de la ressaca del Halloween, adverteix: els catalans nacionalistes són un verí. Aquest és un any que vivim perillosament.