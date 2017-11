Només s´hi val

la vaga?

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

No hi ha altres formes de protesta que no siguin una aturada de país? En vam fer una el dia 3 d´octubre. Molts la vam secundar per sentir-nos solidaris amb tota la situació alterada del nostre país. Ara estem en una altra aquest 8 de novembre. No faig vaga aquesta vegada. Per què? Perquè considero com a professora que els dies escolars són importants. No faig vaga, però no sé si podré conduir des de la població on visc a la que treballo.

Esteu segurs que no estem perjudicant-nos amb aquestes formes d´aturades? S´estan deixant de fer moltes coses. No hi ha una altra forma de protestar? Es parla de llibertat, es defensa la llibertat, però potser avui quan em trobi carreteres tallades serà la meva llibertat de moviment la que estarà coartada.

No m´acaba de convèncer com s´està protestant. Ha d´haver-hi altres formes.



Conseqüències de les lleis mal interpretades

Màrius Viella la bisbal d´empordà

Els ciutadans varen aconseguir que la democràcia posés punt i final a les branques activistes de diferents partits de tot l´estat; varen fer molt de mal, que no s´oblidarà mai, i que sigui per sempre; però ara la democràcia ha fet renéixer una altra manera de fer mal, que sembla que aquella Constitució aprovada sota amenaces del passat franquista empara; si organitzar manifestacions pacífiques exemplars i voler votar per intentar millorar els drets de tots és delicte, vol dir que reculem en comptes d´avançar per aconseguir un futur millor per a tothom; si ser republicà és ser un delinqüent amb dret a presó, a Catalunya es pot solucionar l´atur només construint presons; si es pot empresonar tot un govern de la Generalitat escollit democràticament pels ciutadans, vol dir que la democràcia fa figa i perd oli per alguna escletxa. Diu que som europeus i ningú es mou per apagar el foc que cada dia agafa més embranzida perquè tots els vents li van a favor, això vol dir que la corrupció fa com els gats, que entre ells mai s´esgarrapen.

A mi m´indigna que no hi hagi cap altre fiscal Maza ni cap altra jutgessa Lamela, amb interès per investigar els que repartien garrotades a tort i a dret, com també els comandaments responsables de donar ordres.

La política del govern de Rajoy, president del govern i del PP, no només ha arruïnat el país, sinó que s´ha engolit les reserves dels jubilats; no sé exactament la quantitat que es reclama, per les despeses de l´1-O, però m´agradaria saber les despeses que provoca tenir els vaixells (creuers o ferris) ancorats a Barcelona i Tarragona, com també mantenir els invasors de Catalunya repartits en diferents llocs estratègics, per atemorir la pacífica ciutadania.

El 21-D, tothom a votar, no pot quedar un sol ciutadà sense votar, i que voti a qui vulgui, però sí que faria un suggeriment als del PSC i als seus simpatitzants: «doneu el vostre vot a partits afins al dret a decidir; s´ha de deixar el PP i Cs en una dramàtica minoria si volem que Catalunya torni a ser de tots els catalans, tant de dretes com d´esquerres, rics i pobres, blancs o negres, que parlin català o castellà, de tots, que tothom hi té ca­buda i ningú serà exclòs; la re­pú­blica no exclou ningú, i els ca­talans fins ara no hem tingut per què fer-ho. Visca la República.



A l´església catòlica catalana

Francesc A. Picas LA JONQUERA

Recollint el clamor de milers de catòlics catalans, amb tot respecte sol·licitem a l´església catalana que tingui a bé protestar al Govern espanyol per les greus ofenses a Catalunya. Ha usurpat el nostre Parlament, guanyat a les urnes democràticament, i ha cessat amb un cop de fuet el Govern català, elegit pel poble, de forma pacífica.

Pitjor, encara. Ha detingut i empresonat part del govern català. Persegueix el President, Carles Puigdemont, i els restants consellers per detenir-los i empresonar-los.

Ciutadans dignes i pacífics, que mai no han usat les armes ni la violència per governar, ni per aplicar les lleis. Il·legalment acusats, els han posat entre reixes i apartat de les seves famílies i del seu poble. Un delicte que mereix la repulsa del món civilitzat.

El poble català sol·licita a l´església catalana una severa protesta per aquestes vils ofenses a Catalunya. Que condemni l´atemptat a unes persones pacífiques, que només desitgen pau i germanor.

Les condemnes de la jutgessa i de l´Audiència són ofenses a la germanor i a la caritat cristiana.

Que la Mare de Déu de Montserrat, Patrona de Catalunya, rodejada d´oliveres, signe de pau, faci d´aquest poble de fondes arrels cristianes, una terra d´homes lliures, agermanada i pròspera.

Que els nostres senyors bisbes i l´Abat de Montserrat beneeixin la terra catalana i demanin la llibertat per als catalans empresonats, amb gran dolor de les seves famílies, i del poble català.