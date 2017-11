(Més) apunts catalans

Entra en joc el Suprem. A 40 dies perquè se celebrin les eleccions catalanes, l´entrada en joc de Pablo Llarena, jutge del Suprem encarregat de les investigacions sobre el procés independentista, pot canviar els esdeveniments. S´assumeix que Llarena centralitzarà les causes obertes, encara que és possible que l´última a ser-ho sigui la de la jutge Lamela, de l´Audiència Nacional, qui va decretar presó per a vuit consellers del Govern català.

Les mesures cautelars imposades per Lamela no van agradar al Suprem (ni al Govern, que observaria de bon grat la posada en llibertat dels exmembres del Govern, tenint en compte que alguns seran candidats a les eleccions del mes que ve... cosa que serviria per restar victimisme a la campanya independentista).

Moviment del PSC. Ha cridat l´atenció la incorporació de Ramon Espadaler, antic dirigent de la catalanista moderada Unió Democràtica, en les llistes del PSC. Aquesta formació pateix un continu degoteig de dimissions de regidors locals (disconformes amb el suport del partit a l´article 155 de la Constitució), a més de l´expulsió de nombrosos pactes municipals (per part d´ajuntaments independentistes), però Miquel Iceta aspira a dues coses: aconseguir votants moderats i, en aquest sentit, tornar a acollir antics electors del PSC que es van passar a Ciutadans i que, ara, poden sentir-se incòmodes davant la deriva agressiva d´aquesta formació en el debat independentista.

Efectes difícils de reparar. S´ha publicat una enquesta que reflectia que gairebé una quarta part de la població espanyola havia deixat de consumir productes catalans (mentre la majoria de la població catalana veia amb desgrat el canvi de seu social d´empreses ubicades a la zona). Si no es canalitza el problema polític, seran actituds complicades de canviar.