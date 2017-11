Tots estem cridats a la santedat

Enric Barrull Casals girona

El papa Francesc ens ha recordat l´1 de novembre de fa dos anys el gran do que suposa poder viure units, tots, en la comunió dels sants, és a dir, la comunió de tots els batejats. Som fills de Déu i aquesta és precisament l´arrel de la vocació a la santedat. No és una crida per a uns pocs, tots estem cridats a la santedat.

Una de les característiques dels sants és que són exemples per imitar, tant els sants canonitzats, com aquells als quals el Papa es referia com «els de la porta del costat», que amb la gràcia de Déu s´han esforçat per practicar l´Evangeli en la seva vida ordinària. D´aquests sants n´hem trobat també nosaltres, potser n´hem tingut algun en la família, o bé entre els amics i coneguts.

Hem d´estar agraïts, i sobretot hem d´estar agraïts a Déu que ens els ha donat, que ens els va posar a prop, com a exemples vius i contagiosos de la manera de viure i de morir en la fidelitat a Jesús i l´Evangeli.



Presos polítics o polítics presos?

maria salip calvo girona

La Sra. Forcadell, la mateixa que arengava les masses dient: Espanya és el nostre adversari, ara s´ha abaixat les calces i diu que la DUI va ser una cosa simbòlica, que acata el 155, la Constitució i el que faci falta. Però el mal ja està fet, milers de persones fanatitzades, incapaces de raonar, una fractura social irreparable, milers d´empreses fugides de catalunya, així com caixes i bancs, però ells incapaços de veure clar el mal que estan fent a Catalunya, són ells els pitjors adversaris. Per favor, ­senyors independentistes, ja que no se senten espanyols i odien Espanya, marxin si us plau d´aquesta terra que és ­territori espanyol, marxin a Brussel·les o Veneçuela. Allà potser s´adonaran de la llibertat i democràcia de què han gaudit aqui. A la Carme li ha sortit a preu de saldo saltar-se les lleis amb premeditació i traïdoria. 150.000 euros, què representen pel sou que ella gaudeix? A sobre, els ximples d´Òmnium i ANC li paguen la fiança.

Ara bé, el jutge del cas també s´ha abaixat els pantalons i fins i tot els calçotets. Ni uns ni els altres tenen vergonya. Els altres de la colla que estàn engarjolats, no són presos polítics, com volen fer-nos creure, son polítics presos, presos per mofar-se de les lleis i saltar-se-les reiteradament. Algú creu en el penediment de la Carme? Seguiran destruint Catalunya i el nostre benestar econòmic i social.



Catalunya és

una nació

enric cardereny beltran lloret de mar

Honorable president Oriol Junqueras, la meva opinió personal és que tots els que esteu empresonats no heu d´acceptar cap tipus de tracte amb l´ Estat Espanyol per tal de sortir de la presó. Respecto la voluntat dels que ho han fet. I conec de prop el fet d´estar tancats. Però el que està en joc és massa important com per doblegar-se a un estat que ha brillat per la seva corrupció a tots els nivells. Confio cegament que serà el poble de Catalunya el que us traurà de la presó, perquè, com molt bé ha dit, «La llibertat no es jutja».

Estic segur que a les pròximes eleccions, la independència guanyarà sobradament, i pot ser que per més d´un 60%. Catalunya és una nació i no una regió, com diu un tarambana d´Europa i té tot el dret a ser independent. Falta molt poc per la Independència i no hi haurà articles a la Constitució Catalana com el 155, i serà justa i exemplar per tots els que viuen a Catalunya. El Govern català ha treballat molt per arribar a la fita que tots volem. I també tot el poble català s´ha esforçat molt i molt per assolir la nostra aspiració. Ara ningú es pot arrugar, i no es pot fer cap pas enrere.

Ànims i força, per tots els que esteu empresonats però el poble català no fallarà. Ningú pot fallar!