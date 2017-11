La lògica dels indicis

L'inspector en cap de la Unitat de Delictes econòmics i financers de la Policia Nacional va declarar la setmana passada al Congrés que hi ha indicis que l'estructura del PP corresponia al perfil d'una organització delictiva per les seves operacions a la trama Gürtel. Hi va haver un moment clau en aquesta compareixença, quan la diputada de Podem Carolina Bescansa l'interpel·lava pels dirigents del PP que haurien cobrat de la «caixa B» al qual l'inspector, curant-se en salut, ho va afirmar indiciàriament. Malgrat la gravetat de la manifestació del responsable policial sobre el PP i que per primera vegada s'apuntava a Rajoy, entre d'altres, d'haver-se beneficiat d'uns diners no declarats, la notícia ha tingut una presència gairebé testimonial als mitjans de comunicació. El govern central aconsegueix grans titulars amb l'aplicació del 155, la fiscalia intenta demostrar que les seves decisions d'empresonar polítics són lícites i les tertúlies es concentren al voltant d'aquestes dues qüestions; mentrestant, aquest inspector recordava al Congrés les set querelles que van interposar contra ell diferents dirigents del PP, inquiets per la investigació desenvolupada per l'organisme que representa. És possible que el president de govern hagi eludit afrontar políticament el problema durant els sis anys que porta a la Moncloa, per pura desídia, prepotència o indolència. Però res desvia més l'atenció que unir la ciutadania contra un enemic comú revestit d'una demoníaca estelada. Però no oblidem que els indicis aporten proves d'una lògica aclaparadora i que Rajoy i els seus continuaran movent les peces amb l'objectiu d'estirar un conflicte polític que els resulti políticament rendible.