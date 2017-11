Fa molt (massa) temps que estem escoltant afirmacions i ocurrències molt gruixudes de diferent procedència, però n'hi ha una de molt repetida i que resulta particularment lamentable pel que té d'equivocada i mal intencionada, però també de paternalista i manipuladora: aquesta segons la qual l'InfoK, l'informatiu per a nenes i nens de la televisió pública catalana, és un producte dissenyat per adoctrinar en una determinada ideologia. El primer que convindria subratllar d'aquest programa és la seva indiscutible valentia: en un temps en què s'acostuma a confondre la invisibilitat amb la inexistència, en un temps en què a vegades es tracta els infants com a perfectes idiotes, els responsables d'aquest espai confien, i molt, en la intel·ligència col·lectiva. La de nenes i nens, sí, però també en la de progenitors, que són els qui al final han de gestionar emocionalment la informació a què accedeixen els seus fills. És infinitament més difícil explicar una cosa a un nen que no a un adult, entre d'altres coses perquè el grau de percepció infantil és molt superior, i en conseqüència també ho és el seu grau d'exigència amb la claredat del que se li diu. L'InfoK no només aconsegueix respectar aquesta essència comunicativa, sinó que la dota d'un extraordinari contingut formal: en el seu tractament de la notícia, més enllà de la seva naturalesa, s'hi deixa sempre aquest difícil però necessari espai per al debat generacional, perquè la manera de relatar-la porta implícit un esperit pedagògic. Per tant, acusar el programa de tendenciós i partidista només pot voler dir dues coses: que qui esgrimeix l'acusació és prou ignorant com per no entendre la seva matisada aposta estilística, o bé que li és absolutament igual perquè el que vol és limitar-se a fer-ne una instrumentalització política. Això últim converteix l'acusador en allò mateix que assegura denunciar: un adoctrinador. Un de molt perillós i irresponsable, a més. Deixeu l'InfoK (i a les nenes i als nens) en pau.