Al jutjat i a treballar

No sé si hem de penedir-nos d'haver vist tota la filmografia europea de Roman Polanski tot i haver conegut la seva sexualitat complicada i tardohippy. Han de deixar d'agradar-nos El pianista o Un déu salvatge? Què fem amb Chinatown, tant que ens va agradar, acabada sota denúncia? Haurà de tornar els premis i distincions que li van donar estats i institucions? Cap acció de les denunciades aquests dies, fins a l'hora que escric, supera la de Polanski. Kevin Spacey serà acomiadat de House of Cards per depredador homosexual i Ridley Scott, a punt de l'estrena d'una pel·lícula en la qual intervenia, ha tallat totes les seves escenes i el substituirà Christopher Plummer. Per estar a l'altura d'això cadascú ha d'oblidar American Beauty, esborrar la seva presència en els plans, canviar la seva imatge per la d' Antonio Banderas i fixar-lo repetint: «Que bé que estava Banderas a American Beauty!» Spacey és en una clínica de rehabilitació, cosa que fins ara s'acceptava com fer propòsit d'esmena i complir la penitència amb un munt de dòlars. Aquesta vegada no colarà. Dustin Hoffman té les mans llargues –i li va eructar– segons va dir Meryl Streep després de Kramer contra Kramer a la revista Time fa 38 anys. Ara el denuncien un parell d'actrius. És urgent que aquestes denúncies vagin al jutjat i tinguin la condemna que mereixen i el rescabalament que es determini i que aquests actors tornin a treballar. Caravaggio era un macarra que va castrar un aristòcrata entre rialles. En el tall li va enganxar una artèria i va morir dessagnat. Amb el primer ja havia fet una trencadissa irreparable però la pintura no seria el mateix sense aquest boig malvat.