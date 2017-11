Pobre Devesa

antoni codina girona

Ahir l´ Ajuntament de Girona va aprovar el Pla de la Devesa amb el suport dels diferents grups municipals. Malgrat les queixes de la plataforma Salvem la Devesa i de la Federació d´Associacions de Veïns de Girona, el govern municipal aprova un document en contra de la voluntat del poble.

És un clar exemple del tipus de democràcia que reivindica la nostra alcaldessa: fa veure que escolta però es decideix el que ella vol. Felicito a tots els polítics locals perquè passaran a la història de la ciutat pel mal que estan fent a la Devesa.

Proposen un Pla amb una gran inversió però és pura façana, el que es tracta és de tenir un gran espai on es facin totes les activitats que a l´Ajuntament i a la Fira els interessin sense cap tipus de mirament respecte al parc.

El parc és un negoci municipal i no es tracta de perdre´l. És una gran font de recaptació i no val la pena fer un esforç i buscar altres llocs on posar aquestes activitats, això demana un treball mental difícil d´assolir. Ens agrada un parc ple de cotxes, caravanes que deixen vessaments d´olis i restes fecals, amb carpes ocupant espais mesos i mesos, etc., etc. Us imagineu tot això dins el Parc de la Ciutadella, el Retiro, Hyde Parc o Central Parc, veritat que no però a Girona sí! Per això m´enamora!

I, per acabar, ara ens hi posaran un circ per decisió personal de la nostra faraona. Tenim una mediocritat política que fa por i a més, es mou per seu interès, sense comptar amb la ciutadania. Però tranquils, ja ens han apujat els impostos municipals, suposo que serà per netejar la Devesa.



La séquia Monar i la central del molí

Mateu Frigoler Teixidor Canet d´Adri

Per al senyor Marcel Jornet, un gironí de pedra picada.

De l´any 823 es troba el primer document que parla de la séquia Monar que neix sota La Pilastra de Montfullà amb una resclosa que condueix les aigües cap a la séquia passant per les comportes de sota Cal Gegant i desembocant al final de tot el seu recorregut al riu ­Onyar al centre de Girona. En un principi el seu cabal era aprofitat en forma de rec gros per regar les hortes del pla de Salt i Santa Eugènia i també pel funcionament de rudimentaris molins de gra. D´aquí ve el nom de Monar (moldre). A Salt hi havia vuit molins i una farga i a Santa Eugènia dos. Amb la revolució industrial del segle XIX el rec es va renovar i es fa fer d´obra formant un canal. El seu cabal es va aprofitar per posar en funcionament les primeres fàbriques tèxtils de Salt i Santa Eugènia, que per falta encara d´electricitat se servien de les primitives corretges i embar­rats. A l´arribada de les primeres turbines de fundició aquestes fábriques varen instal·lar de seguida centrals hidroelèctriques aprofitant com sempre el cabal del canal. A Girona també es va convertir el molí del carrer de Santa Clara en central i, segons sembla, va estar en desús del 1973 fins al 1987, que va tornar a funcionar fins fa deu anys.

Parlant amb el senyor Jornet, que té una botiga prop de la Central, em deia que li semblava que tornava a estar parada. Des d´aquí faig un toc d´atenció a la senyora Alcaldessa. Com és possible avui dia tenir una font d´ingressos tan important sense treure´n profit al mateix cor de Girona. Ja ho sap que aquestes minicentrals estan cada dia més buscades, i que, amb una moderna turbina, el rendiment pot ser de sis-vuit mil euros diaris? Senyora Madrenas, faci una bona gestió i deixi un bon patrimoni per a Girona amb la central del Molí. Els gironins l´hi agrairan per sempre.



Manifestació

F. xavier Roca Font palau-saverdera

El «Sr.» García Albiol ha demanat la prohibició de la ­retransmissió de la manifestació en favor al presos polítics, perquè diu que és partidista. Jo em pregunto per què no fa el mateix quan el 12 d´octubre la TVE ens retransmet la desfilada de les forces armades espanyoles, que sens cap mena de dubte és una ofensa per a molta gent.