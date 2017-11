Civisme a cop de multa

Ribes de Freser, al Ripollès, s'han multat uns ciutadans per deixar els excrements dels seus gossos a la via pública, i anar-se'n, tan amples. Els animals domèstics ens donen molta estimació, ens fan costat i ens acompanyen. Però el ciutadà que té sensibilitat per cuidar i fer feliç un gos, o qualsevol altre animal, també l'ha de tenir envers la seva ciutat i la neteja d'aquesta.

Les persones multades a Ribes ho han sigut després d'una anàlisi de l'ADN dels excrements abandonats, que coincidia amb el de les mascotes. Aquest mètode de control, propi de la sèrie CSI i les pel·lícules americanes, fa un temps que existeix al País València. Allà on s'ha implantat, sembla ser que ha tingut èxit a fer que poblacions de milers d'habitants, estiguin molt més netes. Expliquen que a Figueres l'Ajuntament fa fotos a les persones que llencen la brossa a les papereres, en lloc de fer-ho als contenidors, per multar-los per la seva actitud incívica.

A la ciutat entramuntanada hi ha algun carreronet que serveix, directament, com a pipican. A vegades les millores en les condicions de vida, higiene i imatge en les nostres poblacions, sembla que només s'acceptin si et toquen la butxaca. S'ha de tenir molt clar que la llibertat del ciutadà, té uns límits clars: quan xoca amb el benestar i la llibertat dels habitants que comparteixen espai amb ell. Perquè si no fos d'aquesta manera, tindríem la llei del més fort; en aquest cas, del més incívic i mal educat.