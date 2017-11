vergonya al mig de girona

Fa certa pena arribar a Girona amb tren. Observar l'antiga estació d'autobusos abandonada allà al mig, amb gent que dorm als bancs a qualsevol hora, denota que hi ha deixadesa des de l'administració. L'agost de 2008 van començar les obres del tren però ningú ha explicat encara quina és la idea base per arranjar la plaça d'Espanya. El projecte Enterhub que va servir per dibuixar les línies mestres del que havia de ser l'arribada del TAV a la ciutat, només ha servit –un cop més– per tenir un document que certifica que la ciutat està parada. L'abril de 2015 es va tancar aquell projecte de debat amb finançament europeu. Es va anunciar que es faria un procés participatiu i després el govern va dir que ja no el faria. També es va dir que tot depenia d'un acord amb el Govern central. Com és obvi, l'Executiu espanyol i també l'alcaldessa, Marta Madrenas, així com els seus regidors, tenen en ment altres preocupacions.

Adif no ha complert ni amb el projecte ni amb els terminis del TAV, però el govern gironí no ha estat pendent de la seva parcel·la. Si res no canvia, acabarem el mandat sense saber quin és el futur del centre intermodal de la ciutat i de tota la reordenació urbana de la plaça d'Espanya. Una dècada de temps perdut. Una vergonya.