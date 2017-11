Bombolles

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque torroella de montgrí

Acaba de ser comprada en una subhasta la pintura d´un retrat de Crist pintat per Leonardo da Vinci per un preu rècord de 381 milions d´euros. Ha estat a la casa Christie´s de Nova York. El comprador és anònim.

És un bon moment per recuperar el documental La gran bombolla de l´art contemporani (2009), de Ben Lewis. En ell es compara la bombolla de l´art contemporani de finals del segle XX amb la bombolla immobiliària. S´hi analitzen com actuen algunes cases de subhasta a l´hora de vendre obres i com alguns artistes adquireixen en el mercat preus astronòmics.

Quan acabes de veure el documental o quan llegeixes notícies com aquesta última venda d´una obra de Leonardo, arribes a la conclusió que el món de l´art i el món del mercat de l´art són dos mons que massa vegades no van en línies paral·leles.

«Existim quan som visibles»

Narcís Cadena i Masó GIRONA

Per 21è any consecutiu s´ha realitzat el sopar benèfic de la Fundació Astrid 21. Al fons de la sala hi havia uns quadres fets pels nois i noies del servei de teràpia ocupacional de la Fundació –els originals del calendari del 2018– sota el tema: històries i narracions.

La seva presidenta agraïa als patrons, famílies, comerços, professionals de l´entitat, autoritats... la seva col·laboració. «L´organització d´aquest sopar es pot fer, perquè és fruit de la dedicació i la suma d´esforços de molta gent.» Però el que realment importa és: «millorar la qualitat de vida de les persones amb capacitats diferents. Aquesta és la raó de ser de tots els programes i serveis que tenim a la nostra Fundació. La fita final és aconseguir que aquestes persones siguin el més autònomes possible i els hem de facilitar els mitjans per aconseguir la seva màxima socialització, respectant el que ells volen i fins on poden arribar –perquè cadascú és únic i diferent, amb les seves preferències, gustos i necessitats–. Ells per avançar necessiten molt d´esforç i sovint el ­realitzen i aconsegueixen resultats.» Acompanyaven la presidenta dues persones: l´Anna i l´Eloi. L´Anna treballa a la biblioteca de la UdG del Barri Vell i l´Eloi en el Parc Tecnològic. L´Anna, de quinze anys ençà, forma part d´una colla d´esplai.

L´alcaldessa deia: «la ciutat està molt orgullosa de l´entitat; ens impregneu de tots aquests valors» i els donà les gràcies.

El grup de teatre sota la direcció del Sr. Marc Ciurana interpretaren, a nivell d´expressió mímica: «Serrat en imatges». Després de sopar el grup musical Mètode Tres va alegrar la vetllada. Com sempre fou excel·lent.

Figueres il·lumina el Nadal

Mar Dacosta Guzman Figueres

La capital de l´Alt Empordà encendrà un any més la seva espectacular il·luminació nadalenca. Es tracta d´un fabulós món oníric que converteix el cel nocturn del solstici d´hivern en un calidoscopi surrealista.

Els llums recreen dotze ­felicitacions nadalenques ­dissenyades per Salvador Dalí i d'aquesta manera, la ­lluminària, original i espectacular alhora, atrau nombrosos ­visitants. Per gaudir-la millor ­s´organitza el Nadalí, les visites guiades per Nadalina, la nina que s´escapa de la seva vitrina al Museu dels Joguets per revelar-vos els secrets d´aquest temps màgic i que us espera el dissabte 25 a les 6 de tarda, a la Rambla de Figueres, per donar llum a les festes de Nadal.