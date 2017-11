Intimidació acadèmica

Xavier Serra Besalú GIRONA

Aquest darrers dies m´arriben comentaris clars de docents sobre l´angoixa que ara els suposa explicar a classe conceptes bàsics de «Cultura i Valors ètics» o de Ciutadania, o de Socials, o de..., per si se´t denuncia a la Guàrdia Civil o al jutge. No es pot fer dignament una feina, si t´amenacen quan la fas.

I ho ha promogut, sembla ser, algun ministre espanyol, dient que el professorat a Catalunya adoctrina l´alumnat, i potser ha animat a denunciar-ho.

Com es pot formar el jovent en «Cultura i Valors ètics», i en humanitat, si fas arrencar dels apunts o dels exercicis les planes referides als drets humans, a presoners polítics, a la imparcialitat judicial, a l´ús proporcionat de la força, als drets civils, etc.?

Els docents són curosos –està recollit en el Codi ètic aprovat el 1992, a Catalunya– en el respecte a la diversitat, la pluralitat i les conviccions de cadascú, però algú ha d´explicar que existeixen drets i valors i concretar exemples: ha existit –i potser encara existeix– la discriminació de la dona, els projectes genocides, les injustícies, els herois i els brivalls, la violència i el terrorisme, l´explotació infantil, les repressions i les dictadures, etc. Repassant algun llibre de text, veig que estan força ben tractats aquest temes.

Aleshores, per què atemorir així –en general, globalment– als docents? La vocació acadèmica, i l´obligació moral, és educar: això n´espera la societat, i no pas uns «ninots» sota pressions mediàtiques o de terror.

Moltes gràcies

Piua Salvatella i Vila delegada del Col·lectiu de Dones en l´Església. Girona

El Col·lectiu de Dones d´arreu del món, que es reuneix al centre cívic Pla de Palau, ens va convidar a participar en una activitat. El Patronat del Call de Girona organitzava, amb elles, un taller de sufganiot, bunyols de hanukkà, el divendres 17 de novembre, a les 4 de la tarda.

A més d´aprendre a fer aquests dolços (es poden demostrar els coneixements participant en el concurs que han organitzat), vam tenir l´oportunitat d´escoltar dues dones jueves que amb gran simpatia, van explicar-nos costums, història, cultura jueva... fins i tot acudits! Ja era prou simpàtic que les dues dones parlessin de dues receptes diferents!

Totes les dones, amb els davantals grocs que ens van facilitar el Patronat del Call Jueu, vam fer presents els «Jordis» i els presos entre nosaltres. El tema de la independència (jueva i catalana) també hi va ser present.

Vam acabar menjant-nos els sufganiots que van sortir excel-lents! Moltes gràcies a totes!

Espanya va bé, per anar a la misèria!

Enric Carcereny Beltran Lloret de Mar

És possible que tantes empreses diuen que marxen de Catalunya (que en realitat són seus socials) per anar a un estat arruinat? Tal com explica l´economista Niño Becerra, i reblat també per Xavier Sala Martín, que afirma que Espanya està en fallida real, doncs tot el deute està a nom de l´Estat Espanyol. I també pel jutge Elpidio José Silva, apartat de la carrera judicial, per destapar el tema cas Gürtel, i que afirma que hi ha un conflicte d´interessos, doncs la investigació està dirigida pel mateix presumpte culpable, que és el PP. La fiscal anticorrupció Concepción Sabadell va considerar provat que el cas Gürtel era una estructura que intermediava entre càrrecs públics del Partit Popular i empresaris per tal que els primers cobressin comissions a canvi d´adjudicar contractes públics als segons, i que la seva activitat de fet era una «organització constituïda per a delinquir» i orientada a «enriquir els seus integrants i quedar-se amb fons públics, ensorrant el sistema públic de finançament». La fiscal va recalcar que això no hagués set possible sense l´abús d´excaldes, exconsellers i l´extresorer del PP, Luis Bárcenas. Perjudicant greument l´interès general i saquejant les arques públiques pel seu benefici i del PP, el que demostrava totalment l´existència de la caixa B del Partit Popular. Si el jutge del cas Gürtel acceptés les acusacions de la fiscal Concepció Sabadell, es complirien les condicions estipulades per il·legalitzar el PP, que lidera Mariano Rajoy, que presumptament també s´hauria beneficiat d´aquesta trama, perjudicant greument l´interès general i saquejant les arques públiques, segons Manuel Morocho, inspector en cap de la Unitat de delictes econòmics de la Policia Nacional. La cirereta del pastís és que aquesta investigació va ser proposada per José María Aznar, el 2002, amb l´objecte de deixar fora de la llei Herri Batasuna i el seu entorn de l´esquerra abertzale. La sentència del cas Gürtel, per tant, podria ser una eina molt important per determinar si el Partit Popular és una associació il·lícita, cosa que obriria el camí a la seva il·legalització. A la Llei de Partits, a més, s´hi podria afegir l´article 22 de la Constitució espanyola, que estableix que «les associacions que persegueixen fins o utilitzen mitjans tipificats com a delicte són il·legals».