Veig alguns, pocs, abatuts pel desànim. Són els que compren el relat espanyol. Llegir la premsa espanyola infon autoodi. Tranquils. Analitzeu la premsa lliure internacional i veureu el mateix relat que a la premsa lliure catalana. Espanya té segrestada la informació. Viu en una bombolla comunicacional delirant. I animeu-vos, que tenim un gran país. Un país que suporta un desfalc de 16.000 milions anuals, un país que resisteix i es fa fort amb mig govern a la presó i l'altre mig a l'exili, un país que guanya més de dos milions de vots contra porres i pilotes de goma, un país que no es doblega ni davant el silenci còmplice dels dirigents de la UE pepera. Què us pensàveu, que ens donarien facilitats per encendre el llumí de la revolució mundial? No. Però paciència: «El pensament català rebrota sempre i sobreviu als seus il·lusos enterradors». La Frase de Francesc Pujols presideix el Museu Dalí de Figueres. Una Catalunya que va haver de solucionar soleta la violència gihadista del 17-A contra un confident de la policia espanyola. L'Estat espanyol està en retirada a Catalunya. La reté per la força. Aquí només hi té policies i funcionaris de Madrid okupant la Generalitat. Fins quan? Tres grans llistes concorren al 21-D. La del President, la d'ERC i la de la CUP. Un goig de país. Seguim.