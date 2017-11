Divendres negre

victor garrido

Volia fer-vos arribar la meva preocupació davant d´un dels últims invents Made in USA, l´anomenat Black Friday. Aquesta festivitat capitalista prové de la terra que ha vist prosperar Donald Trump, i no és la primera, Halloween o Sant Valentí són dos exemples de celebracions que també s´han anat fent lloc al nostre calendari.

Però, que és el Black Friday? L´afany de consumir quelcom que no necessitem perquè és més barat?

Davant el meu dubte proposo una alternativa: El Solidary Day, una data assenyalada que inciti els consumidors a comprar productes de primera necessitat per donar-los als més pobres.



Feta de persones

Jesús Domingo Martínez Girona

n En un discurs als participants en la conferència «Repensant Europa», organitzada per la Comissió de les Conferències Episcopals de la Unió Europea, el papa Francesc ha afirmat que la primera, i potser la més gran contribució que els cristians podem aportar a l´Europa d´avui és recordar que no es tracta d´una col·lecció de nombres o d´institucions, sinó que està feta de persones. Estic d´acord amb la precisió.



Què se n´ha fet d´aquella pluja

de Girona

Lluís Torner i Callicó GIRONA

D´un temps cap aquí, arran de tota la problemàtica político-social que ens toca viure, amb la pluja de notícies que, en un sentit i altre, de tots costats, ens fan estar ben amoïnats, surt un altre tema que també comença a preocupar-nos, la falta de pluja, que va buidant el cabal de rius i pantans, i comencem a patir per aquest element tan primordial, que és l´aigua. Temps enrere patíem per l´excés, avui, ben al contrari, per defecte.

Ens ha vingut al pensament aquell bonic poema de Josep M. de Sagarra, que parlava de «La pluja de Tots Sants» i ens n´ha sortit el següent:

Quan darrerament no ens plou gaire,/ qualsevol petita llevantada,/ als que ja som grans ens fa memòria,/ del temps que era tan sovintejada.// Alguns poetes, a voltes, l´han glossat,/ anomenant-la com: Pluja de Girona,/ quan mullava els carrers de la ciutat,/ vestint el cel de grisor i de boira.// Qui no recorda el bonic poema,/ que fa esment de «La pluja de Tots Sants»/ escrit per Josep Maria de Sagarra,/ sobre les tardors gironines d´abans.// Tots aquells que avui ja no som joves,/ recordem la imatge gironina,/ que d´un temps cap aquí se´ns escatima.// Quan hivern, tardor o primavera,/ aquella pluja seguida i fina,/ l´hi donava peculiar carisma.// Avui, la nostra ciutat ha canviat,/ s´ha modernitzat, ja no és la d´abans,/ – grisa i negra com l´havien titllat– / actualment és l´orgull dels ciutadans.// Ha guanyat fama de ciutat oberta,/la prova és el nombre de visitants,/ però... ai las! ens ha anat deixant la pluja,/ fins aquella tan nostrada, de Tots Sants.



Jornada Mundial dels Pobres

M. Àngels Pagès Ventalló

Per voluntat del papa Francesc, diumenge passat es va celebrar la 1a Jornada Mundial dels Pobres. Una iniciativa que va perfilar en finalitzar l´Any de la Misericòrdia. Unes 8.ooo persones van participar a la missa que va presidir a la basílica de Sant Pere. També van gaudir de la seva presència en el dinar de germanor a l´Aula Pau VI, plena a vessar de convidats. A més dels presents, va fer arribar la seva benedicció a tots els altres repartits a diferents menjadors socials de la ciutat. Una manera de fer efectiu el nucli central del seu missatge: «No estimem de paraula, sinó amb obres».

La pobresa és una realitat ben evident a ple segle XXI, no només en el Tercer Món, sinó que la trobem present a la major part de pobles i ciutats. Segons l´ONU, una de cada nou persones passa gana. Per erradicar-la cal prendre consciència del nostre deure d´ajudar-los i fer un ús adequat dels béns materials. És fonamental el compromís de tota la societat per construir un món millor.

Per això en el missatge adreçat a totes les comunitats cristianes per donar sentit a la jornada ens convida a reaccionar davant la cultura de l´exclusió per assumir la cultura del trobament. Segons ell, els pobres no són un problema, sinó una oportunitat a la qual acudir per acollir i viure l´essència de l´Evangeli. Tots som cridats, si volem ser deixebles de Jesús, a fer un gest, a mirar-los als ulls perquè sentin l´escalf de l´amor i estendre la mà a qui ho necessita.