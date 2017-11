Els jutges i «La manada»

Com tothom sap cinc cràpules van violar brutalment una noia de 18 anys el 7 de juliol de 2016 a Pamplona. Segons el fiscal la van rodejar, li van treure la roba interior, la van obligar a fer fel·lacions als cinc, i la van penetrar analment i vaginalment sense preservatiu. A més la van gravar i van fer fotografies amb el mòbil. El grup anomenat «La manada» va escriure després «follándonos a una los cinco» o «puta pasada de viaje». Els violadors són Jesús Escudero Domínguez, José Ángel Prenda Martínez, amb antecedents; Ángel Boza Florido, fitxat per diversos delictes; Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, amb antecedents i A.M.G. Entre ells un militar i un guàrdia civil. Heu vist les declaracions de la ministra de Defensa i de l´Interior sobre aquestes dues desferres humanes? No? Jo tampoc. Estic esgarrifat pel fet que la immensa majoria d´opinions i articles criticant l´actitud dels jutges de la Secció Segona de la Audiència de Navarra siguin de dones. I els homes no tenim res a dir? El tribunal està presidit per José Francisco Cobo i l´acompanyen els magistrats Ricardo González i Raquel Fernandino. Ja fa uns mesos, González, un carca sense ànima, volia deixar en llibertat els acusats. Aquest tribunal ha pres decisions incomprensibles i lamentables. Per una banda van decidir fer el judici a porta tancada per preservar la intimitat de la víctima, això és correcte, però també la dels violadors! No és una invenció, per protegir-los d´una «indeseada e indeseable exposición pública aireando aspectos relativos a su intimidad corporal y vida sexual». Protegir uns violadors? En quin món viuen aquests jutges? El tribunal no va deixar aportar com a prova els rastres que els violadors havien deixat els dies abans a les xarxes amb les seves intencions de cometre violacions. Per què? No ho sabem. Però el que ha desfermat totes les protestes és acceptar com a prova la feina d´un detectiu contractat pels violadors sobre les activitats de la noia després de la violació. Aquests tres jutges s´han begut el poc enteniment que els queda? Només acceptar que es pot posar un detectiu darrere d´una dona violada ja em sembla motiu de delicte, però acceptar que busquin a les xarxes per veure què fa i acceptar-ho com a prova em sembla delirant. Aquests jutges els haurien d´inhabilitar i posar-los en mans d´un psiquiatre. Demostren no saber res de res de la condició humana ni del patiment. Quan una persona ha rebut una agressió tan brutal, com es pot defensar? Què ha de fer? Hi pot haver alguna activitat de la noia després de la violació que exoneri els salvatges? Tenir humanisme i educació emocional hauria de ser imprescindible per fer de jutge. Independentment de la sentència han fet un mal irreparable a totes les dones i tots els homes. Algú els hauria de sancionar.