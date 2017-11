L'exili està d'oferta

Com que dino cada dia a cals meus pares, m´empasso els Telenotícies de TV3 a la vegada que la verdura que em prepara la mare. Des que María Teresa Campos es va retirar de Tele 5, els meus pares no saben com entretenir-se i troben que en Ramon Pellicer té la mateixa credibilitat que la seva admirada, tot i no tenir encara un antic humorista de promès. Però no me´n vull anar per les branques. M´he adonat que, sigui en Pellicer, sigui algun altre de qui no he tingut temps d´aprendre´m el nom, a TV3 parlen sempre de «Govern a l´exili» i de «president a l´exili».

El primer cop que ho vaig sentir, vaig girar de pressa el cap –els meus pares m´han tingut tota la vida dinant d´esquena al televisor– per veure si li enxampava una rialleta sorneguera al presentador. No. Es veu que ho deia seriosament. Es veu que cada dia parlen d´exili seriosament.

TV3 no banalitza l´exili. Al contrari, el posa a l´abast de tothom, com cor­respon a un servei públic. Gràcies a TV3, entenem que Luis Roldán no va fugir de la justícia, sinó que es va exiliar a Tailàndia. Com el Dioni, que va agafar les saques de diners i es va exiliar al Brasil, el típic cas d´exiliat entre mulates i trasplantaments capil·lars. Que en Puigdemont i cia. estiguin acusats de delictes que no tenen res de polítics –malversació de diners públics entre ells– no treu que no siguin exiliats. Per TV3, exiliat és tothom. Seriosament. De debò que mai he enxampat un presentador rient quan ho diu.

Com que TV3 és TV3, a casa se la prenen seriosament, almenys fins que no torni María Teresa Campos. La meva mare, que em posa al corrent de les novetats del barri, ahir em va anunciar que un cosí ha anat a passar una setmana exiliat amb l´Imserso a Benidorm, que el meu pare s´havia exiliat una estona a comprar el diari, i que el veí del quart ha deixat la dona i s´ha exiliat amb una mulata. A Catalunya, i gràcies a TV3, l´exili, com el martiri, està d´oferta.