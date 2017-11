Mutuam: perill de sortir amb cotxe

francesc garcía i carabellido girona

Per tercera vegada haig de repetir el mateix encapçalament dels meus escrits publicats en el seu Diari, amb dates 2-6-16 i 30-7-17.

Sovint vaig de visita al centre sanitari Mutuam i em treu de polleguera que en sortir en cotxe estem obligats a anar direcció Sarrià fins a fer la volta a la rotonda per tornar a Girona. No sé a qui puc reclamar la despesa de gasolina.

Novament haig de compadir tots els empleats, xofers d´ambulàncies i visitants, haver de soportar diariament aquest neguit.

El Sr. Roger Torrent i Ramió, alcalde de Sarrià de Ter, molt amablement, ha contestat el meu últim escrit i em trasllada el seu absolut acord, el risc que comporta la sortida al centre i que la solució més viable passa per fer uns accessos directes a la rotonda Vila de Perpinyà, terme municipal de Girona. També informa que ha requerit a Carreteres de l´Estat, a través de Foment, que, com a propietaris de l´autovia de Sarrià, prenguin mesures urgents i que ells són els màxims responsables d´aquest perill.

No puc agrair a l´alcaldessa de Girona que no m´hagi contestat la meva carta, enviada en la mateixa data al Sr. Torrent. Potser és a causa de l´oblit o de l´excés de feina.

Sí que he d´agrair al Sr. Director d´aquest Diari que publiqui els meus escrits i estic segur que amb la seva valuosa ajuda solucionarem el perill.

En la meva joventut recordo que l´autobús Sarrià i Pont Major circulava per davant de casa Salvatella, ara Mutuam, i la llei diu que un vial mai es pot treure.

Una tercera solució és fer l´entrada i sortida on a 20 metres estan instal·lats uns semàfors, solució que reduiriat les despeses d´obra.

Espero que, com més aviat millor, es posi fi a aquest perill, tal com diu el Sr. Torrent.

De cara a les eleccions

Francesc A. Picas la jonquera

Com respondrà Catalunya a la consulta electoral del 21 de desembre?

Els catalans que es diuen «espanyolistes», estan d´acord que el govern de Madrid domini per damunt del govern català. Que Catalunya estigui sota la tutela de l´Estat central, i subjecta a les penalitats i sancions del Tribunal Constitucional.

Contràriament, els catalans que ens diem «catalans-catalans», aspirem a una Catalunya lliure i sobirana, que redacti i governi les pròpies lleis, que administri la pròpia economia, im­pos­tos i subsidis, que gestioni les estructures, que ordeni la justícia, que la llengua catalana sigui l´única llengua oficial, i que siguin respectades i ensenyades les altres, com l´espanyol i el francès. Volem una Catalunya amiga i col·laboradora amb Espanya i Europa.

Esperem que els partits catalans-catalans tinguin una àmplia majoria i que Carles Puigdemont sigui de nou el president de Catalunya, cessat impúdicament, i exiliat en perill de ser empresonat, com ho són altres magnífics catalans.

Us ho imagineu?

Josep Puiggrós Gafarot Palamós

Us imagineu que l´Agencia Europea del Medicament hagués anat a parar a Barcelona? quina bufetada en tota la cara al «Gobierno del PP». Seria com un reconeixement europeu, no podia ser de cap manera. No obstant això varen enviar la ministra Montserrat a fer el seu paper, els mateixos que han fet tot el possible per perjudicar Catalunya animant la sortida d´empreses –«nos hemos cargado la Sanidad Catalana»– etc., etc. Crec que aquestes adjudicacions d´Europa tenen molts pretendents, per tant s´han de guanyar amb molta feina i diplomàcia, algú es creu que hi han posat els representants del PP el mínim interès? Jo no, ara bé si s´hagués aconseguit el mèrit l´haurien fet seu, com que ha estat que no a la ministra li ha faltat temps per carregar contra l´independentisme, estem en campanya i tot es vàlid.

Voldria fer un recordatori sobre els catalans que estan en presó en condició d´hostatges i als quals se´ls obliga a «acatar» la Constitució, és a dir el 155, «acatar» ja és una paraula legal que indica submissió, una forma més d´humiliació. Estem caient en la idea viciada de creure que la Llei és la que ens diuen que és i que ens volen imposar i no és així, les lleis les estan utilitzant d´una manera barroera per als interessos del Gobierno, cosa que fa les delícies de partits com «Ciudadanos», veu de la FAES d´Aznar. Escoltant les barbaritats que diuen els Rivera, Arrimadas i companyia, amb la mala llet que parlen en contra del catalanisme, malgrat parlar en català, un s´adona que aquesta gent se´ls ha de combatre a les urnes, perqué si gua­nyessin ja podríem abaixar la persiana.