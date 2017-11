Fets, dites i coses abstruses

Una petita mostra actual de fets, dites i coses incomprensibles, abstruses: Mariano Rajoy, que havia signat el decret que afavoria el canvi de seu d´empreses establertes a Catalunya, demanava la setmana passada a l´empresariat català que «no tragueu més empreses fora de Catalunya»; el mateix Rajoy que ara –coses de la campanya– demana a les «fugitives» que tornin, tot i saber que no ho faran; la policia espanyola va amagar als Mossos la informació que tenien sobre l´imam de Reus, que adoctrinava els terroristes assassins de la Rambla; el Tribunal Constitucional ha deixat en llibertat els ultradretans que van assaltar el centre Blanquerna de Madrid la Diada de 2013, en considerar que la presó preventiva podria ocasionar-los un dany irreparable; PP i Cs votaran sí a la creació d´un ens que vetlli per evitar l´«adoctrinament» a les escoles catalanes; Rafael Hernando, sí, ell, acusa Rufián pel to fatxenda i desafiant que utilitza al Congrés; el Gobierno autoritza un homenatge a Franco al cementiri de Lucena, a pocs metres d´on s´exhuma una fossa comuna on se suposa que hi ha 123 víctimes del franquisme; el Gobierno ha aprovat una millora del concert econòmic basc que es tradueix en una rebaixa de més de 500 milions d´euros del «cupo»; el mateix Gobierno que nega obstinadament, des de fa anys, les pretensions catalanes d´una millora en el seu finançament, que ja acumula anys de demora; la cantinela –falsa– dels drets històrics del País Basc, torna a ser l´excusa per l´augment, quan la realitat és la compra dels vots bascos per aprovar els pressupostos de l´Estat; etc., etc., etc.

A qui pot estranyar després que passin les coses que passen?