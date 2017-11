Espanya no són els espanyols

El president del Govern repeteix que Espanya és un gran país que es recupera econòmicament però el salari mitjà dels espanyols està en nivells de fa 4 anys. Els assalariats d'aquest gran país no es recuperen; Espanya, sí. Un terç d'ells guanya menys de 1.299 euros bruts: el país els queda gran i el mes interminable.

«Estem sortint de la crisi» però als baixos comercials fracassen comerços a tal velocitat que potser «baix comercial» es refereixi a «baixa comercialitat». Potser quan diuen que Espanya és un gran país volen dir que és un país gran. Comparat amb qui?

Tot ha canviat des que hi ha professionals que triomfen dient als altres que per triomfar cal fracassar. Potser estem sortint de la crisi gràcies a tots els triomfadors que fracassen una i altra vegada, no com aquells fracassats d'abans de la crisi que no feien més que triomfar.

«Estem» és un plural estrany en el país amb més desigualtat d'Europa. I si estem sortint de la crisi com abans vivíem per sobre de les nostres possibilitats, és a dir, sense assabentar-nos d'una cosa ni d'una altra? «Estem sortint de la crisi» no vol dir que la crisi estigui sortint de nosaltres, dels espanyols o d'Espanya, sinó que estem vivint fora seu (els que marxen) o com si no n'hi hagués, quedant-nos pobres però alegres, acostumats a la precarietat i que el final de mes quedi fora d'Espanya, a l'estranger.

Espanya és un gran país per a uns però no per a altres. No s'entén a què es refereixen quan diuen Espanya, que surt de la crisi, amb tants espanyols que hi continuen. I si Espanya són ells? Si buides Espanya d'espanyols segueix sent un país.