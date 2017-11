La pantalla reflexiva

El cicle dedicat al gran Terrence Malick ha estat un dels principals atractius de la catorzena edició de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que es va obrir el passat dia 15 i es clourà aquest dijous, després d'haver organitzat projeccions en sales i equipaments (inclosos centres penitenciaris) de les quatre demarcacions del país.

Des de 2014, totes les xifres d'aquesta estimulant trobada han anat en augment: les pel·lícules programades (de 12 a 20 llargmetratges i un curt), els presentadors i conductors de debats i fòrums que hi participen (de 12 a 63), el nombre d'espectadors (de 2.000 a més de 5.000), etc. Aquests resultats tenen un mèrit notable, sobretot si considerem l'«actual bloqueig de les finances del Govern», com recorda el director general d'Afers Religiosos, Enric Vendrell. En aquest context, l'adjectiu «espiritual» del títol del certamen és menys restrictiu del que sembla. Ho demostra l'última pel·lícula de Malick, Song to song (2017), amb la música com a pretext per a les seves reflexions, i molts altres films exhibits, realitzats per estrelles internacionals com Martin Scorsese o Mel Gibson sobre temes als quals ningú no és aliè: la vida, la mort, la llibertat, la guerra, l'amor, la malaltia, la justícia, la solidaritat o els drama dels refugiats.