He, he, he... Que soques que són! Jo aquí, com sempre amb l'agenda molt lliure, gaudint dels sobres. I aquests policies, fiscals i jutges que m'ho afinen i encara no se sap qui és « M. Rajoy». Hi, hi, hi, Espanya se salva així. Els catalans volen pagar-me menys? A la presó! Què coi de diàleg, ni de pacte, ni d'Estatut, ni referèndum! Aquí es compleix l'imperi de la llei! Ha, ha, ha, nosaltres fem la llei i ells la compleixen. Bufar i fer amplolles. I les dones dels Jordis que no perdin el temps amb aquests somiatruites i busquin un espanyol de debò. Un d'aquests xicots que de tant en tant han d'anar a posar ordre al centre Blanquerna dels « catalufos» a Madrid. Amb ells no tindrien el pare a la presó perquè hi ha fills que hem de pujar entre tots. Els fills dels Jordis? Jo no pago adoctrinament « catalufo», que prou em costa l'escola i la TV espanyola. Jo estic aquí per fer la llei al servei de l'Ibex-35, que són els que donen feina a la gent. A més, el Banc d'Aliments ja ajuda aquesta colla de ganduls de la pobresa extrema. Que Espanya és democràtica i solidària, home! I tant, que ho és. Que hem de fer grans equilibris amb els pressupostos per ajudar la Casa Reial i mantenir el Valle de los Caídos. I tinc grans amics: Junker, els ciutadans Monguilod i Don Javier Cercas, el bufó Iceta, el joglar Boadella, Urkullu...