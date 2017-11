El paradís dels gossos

Recentment us parlava del maltractament animal, de la protecció penal contra els danys als animals domèstics i domesticats, i del problema de l'abandonament dels gossos i de la importància de la seva eradicació. Tres dies després de la publicació d'aquest article m'arribava una sentència on es condemnava una «persona» per matar a cops un gos després d'una baralla entre gossos i quan aquests ja estaven totalment separats i calmats. La sentència indemnitzava la propietària del gos pel dany moral provocat per la pèrdua del seu amic estimat durant molts anys. Una altra notícia trista.

Però avui toca ser positius. Potser és que s'acosta el Nadal. Avui us vull parlar del paradís dels gossos. No només existeix, sinó que es troba a casa nostra, i al millor lloc on es podria trobar: en el nostre estimat Empordà, a tocar d'un lloc màgic com són els Aiguamolls de l'Empordà. I no us penseu que és casualitat. Com moltes altres coses, ho hem d'agrair al naturalista, ornitòleg i amic Jordi Sargatal. I és que gràcies a ell tenim a la platja de la Rubina, entre els aiguamolls i Santa Margarida, la que va ser la primera platja al nostre país a admetre gossos amb els seus amos en un espai d'increïble bellesa.

Es tracta d'una platja de dunes espectacular, amb unes vistes impressionants a la badia de Roses. El cel sempre ple d'estels i de les veles dels kitesurfs que onegen constantment, creuant-se amb les gavines, els gavians i els xatracs. I la sorra, els gossos campen lliures amb els seus amos banyant-se i jugant sense parar. I tot impregnat d'una disbauxa harmònica, que és com jo ho vaig definir la primera vegada que vaig anar amb la meva gossa.

El lloc desprèn un «bon rotllo» contagiós; tothom juga i gaudeix de l'entorn amb una amabilitat i sensibilitat que ja les voldries en moltes altres platges. No hi ha discussions; no hi ha baralles, només riures i corredisses entre la sorra darrere una pilota. Pots trobar-te algun altre gos a la tovallola, és cert, però no passa res. Tothom és benvingut a aquest paradís.

Ara bé. No podria tenir la categoria de paradís si no tingués a tocar un complement perfecte a un dia genial: el càmping Castell-Mar, dirigit, com no, per l'amic Jordi Sargatal. Al càmping no només són benvinguts els gossos –i els seu amos–, sinó que a més són estimats i mimats. I és que els gossos tenen aquí un menú especialment pensat per a ells, amb noms tan suggerents com les delícies de Rin-Tin-Tin, aquell pastor alemany d'aquella sèrie mítica dels 70. La Kira, la meva gosseta, aconsellada per la Lola (quina professional, i a més encantadora), va menjar arròs amb pollastre, mentre la resta ens cruspíem una crep deliciosa, tot gaudint del capvespre dels aiguamolls de l'Empordà.

Quan tingueu ocasió, els que teniu mascota, si us agrada gaudir del mar i de la platja en un entorn natural, no perdeu l'oportunitat de conèixer un lloc fabulós, i si us ve de gust, no deixeu d'anar al càmping Castell-Mar i demaneu el menú per gossos. Flipareu! I us encantarà...