El mòbil del futur

Yuval Noah Harari, medievalista israelià centrat en els avenços tecnològics, escriu com un historiador del futur i preveu que per al 2050 tindrem el telèfon mòbil incorporat a l'organisme, que monitoritzarà el nostre cor, la pressió sanguínia i l'activitat cerebral, detectarà un càncer incipient i previndrà mil malalties. Com es posarà la tarifa plana! Guardi aquestes dades i comprovi-les d'aquí a 33 anys.

Els mòbils actuals dediquen molta memòria i bateria a la vida sexual dels seus usuaris (trucades i missatges, cites improvisades, accés a porno, imatges íntimes...). En el futur, més. Diu Harari que quan una persona del 2050 vegi un desconegut, la intel·ligència artificial sabrà, pel ritme cardíac i la pressió arterial, si el troba atractiu sexualment. El mòbil serà tan intel·ligent i l'usuari tan ximple com per no saber qui li agrada fins que no l'hi diu el telèfon? Si la persona assenyalada pel telèfon, el ritme cardíac i la pressió arterial no concorda amb el gust de l'usuari, estarà infartant o haurà d'activar el codi ictus?

Harari suggereix que, marcat l'objectiu sexual, la intel·ligència artificial es connectarà a la de l'altra persona per saber si l'atracció és mútua i, si fos el cas, organitzar una cita. Si hi ha sort, sopar a casa amb espelmes led sense treure les mans de les butxaques.

Com que la intel·ligència artificial no contradiu la naturalesa, el compte del telèfon pujarà a la primavera. Moltes persones produiran «spam» i les molt atractives tindran la seva intel·ligència artificial treballant tot el temps contra el sexe aliè, el que consumiria molta bateria o moltes calories, depèn de com sigui la fusió humà-màquina.

En tot cas, si llavors ja estarà a la venda la immortalitat, per què tanta pressa?