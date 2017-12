Fuita d´empreses sense retorn

Joan Janoher SadurniI forallac

Sembla una qüestió insòlita el que està passant a casa nostra, però tinc el criteri que volen matar la gallina dels ous d´or. Atès que la marxa de totes s´esdevé per interessos fiscals, en el govern es prima el qui s´envà, mitjançant una profitosa reducció de l´IRPF, entre altres condicions, que no reben a casa nostra. Però això no justifica la pràctica d´una guerra bruta, per continuar empobrint Catalunya, en són molts els atenuants que haurem de tenir en compte.

Des de fa bastants anys, se´ns marca un possible retrocés de progrés, carregat de despropòsits, als que malauradament no permeten que arribin al seu destí, com tampoc a un ampli desenvolupament territorial. Seguim: Un altre fet insòlit i real. L´oportunitat perduda, la seu del Banc Central Europeu, el 1990, governava Felipe González. Haurem de remuntar-nos als anys 2002: quan Barcelona va perdre l´opció de l´agència alimentària. Això va ser també, senyor Aznar, per l´independentisme?

En podem nombrar molt smés, quan l´exalcalde Maragall va esperonar la indústria catalana per aconseguir la candidatura tècnica de muntar una gran empresa d´helicòpters Eurofighter i el govern va decidir que es muntés a Albacete. També aleshores teníem el problema de la independència? Seria molt llarg el resum global i problemàtic del govern Espanyol. I, per acabar, el domini d´AENA, sobre la constant polèmica de l´aeroport del Prat. Són moltíssims anys, que venen frenant l´impuls català.



Lletra oberta al president Puigdemont (II)

Vicenç Mengual Casellas figueres

La dèria de presentar-se a unes eleccions il·legals convocades per humiliar-vos a vós i a tot el govern ha estat un gran error, President. Ho he dit i ho repeteixo ara. Un fet que, sigui quin sigui el resultat del 21-D, no servirà per a res. Potser per a demostrar, un cop més, que els polítics solament volen la cadira, que no saben viure sense. Però això ja ho sabia tothom.

Els d´ERC, orgullosos, ja fa temps que cercaven una excusa per trencar allò de JxSí. No els agradava haver d´anar a remolc. I ara els han faltat cames per dir que ells anirien pel seu compte (posar aquella condició de la presència de la CUP per fer una llista única va ser una hipocresia, car ja sabíem que la CUP decidiria quan ja no hi hauria temps de fer-la).

Ho veieu, oi, President? Tant era el que diguéssiu vós sobre una candidatura única, tant era que els afiliats a l´ANC votessin massivament que la volien, tant era que es recollissin signatures per fer una agrupació d´electors...

Espanya ha aconseguit posar-vos de punta amb ERC. Com folls, volen guanyar (?) aquestes eleccions il·legals. Unitat?: poc els interessa. I així fan el joc als unionistes.

Però us voldria obrir els ulls sobre una darrera oportunitat de redreçar aquesta situació dramàtica. Encara hi som a temps. Per què no retireu la candidatura de JxCat? Per què no hi mireu d´arrossegar ERC i CUP, en aquesta retirada? Si no es volen retirar, ja els haurem vist el llautó: demostraran que el seu orgull impedirà una majoritat independentista al Parlament, perquè tots sols no arribaran mai a tenir-la. Si s´aconseguís, amb aquesta maniobra, una abstenció del 70 o 80%, quina gran victòria! Abstenció seria sinònim d´independència, de república. I no hi hauria cap claudicació. Ara sí, ara en Rajoy, de Madrid estant, ja us ha humiliat a tots.