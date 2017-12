Sense l´aigua al coll

L exemple del Port de la Selva, que ha restringit el consum d´aigua als ciutadans, pel reg o la neteja de carrers i vehicles, mostra un problema crònic accentuat per la sequera, i que no som capaços de solucionar. I que pot afectar un territori més ampli, si no plou. Les dessalinitzadores, l´aposta en altres etapes, afronten uns costos importants, i per això funcionen a mig gas.

És cert que des de les administracions, Consells Comarcals, Diputació, s´han fet campanyes de conscienciació per a un consum responsable. I que, entre tots, podem fer més coses, però al pas que anem veurem funcionar sistemes de llocs més secs, com l´atrapaboires, que capta l´aigua de la boirina. Al món del vi, s´han generalitzat el recs amb degoteig, que disminueixen els costos d´aigua i consum. Manca un debat seriós, de professionals, sobre les alternatives.

Perquè és un problema més ampli. Hi ha tres aspectes bàsics als quals no prestem l´atenció i el debat que mereixen: el futur de les pensions i com s´han de mantenir; com enfrontar el procés d´assecament gradual del país i quin model energètic per demà hem de tenir. Aquest punt és clau, perquè la modernització passa per tornar a l´energia eòlica i la solar, que hem abandonat amb el Govern actual. Si no es fa aquest canvi, amb la generalització de plafons solars, el rebut elèctric cada vegada serà més i més car. I més si anem al model de cotxe elèctric. Aquests són debats bàsics, perquè afecten el nostre present i afectaran molt el futur.