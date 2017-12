Netflix VS sales de cine: conflicte d´interessos o evolució del sector?

Víctor Garrido Parés barcelona

Els organitzadors del Festival de Canes han anunciat que de cara a la propera edició del certamen es vetarà la participació de pel·lícules que només s´hagin estrenat en plataformes de vídeo en línia. Davant d´aquesta decisió em plantejo el dubte de si els exhibidors de cinema i les plataformes en línia haurien d´anar de la mà o obrir apostar per dos camins diferents de consum audiovisual.

La postura conservadora de l´organització del festival impacta directament amb propostes de caire més progressista com la que va mostrar Mitch Lowe, un dels creadors de Netflix, a la presentació del MoviePass, projecte basat en la creació d´una tarifa plana de cinema, on l´usuari pagaria una quota mensual per tal de poder accedir a la cartellera en línia.

Tenint en compte que la generació mil·lenista ja ha nascut amb les noves tendències de consum audiovisual normalitzades, i davant d´aquestes dues visions tan contraposades, queda clar que el concepte de sales clàssiques de cinema ha quedat obsolet.



Llimones (el groc vol dir llibertat..!)

enric carcereny beltran

lloret de mar

Estic realment preocupat. A la meva terrassa hi tinc tres llimoners que ja eren la joia de la meva dona (EPD) i aquest any, no en sé el motiu, jo crec que és perquè veuen a venir la proclamació de la República catalana, estan més ufanoses que mai i no sé si l´article 155 em farà pintar les llimones d´un altre color que no sigui el groc, perquè s´ha convertit en el color que representa la petició de la llibertat de tots els presos polítics. Per descomptat que no els canviaré de color, encara que sigui per imperatiu legal. Prefereixo abans anar a la presó.

Crec que el groc, a part del que avui representa, és un color que dona vida, llibertat, i alegria. Qualsevol vestit, sigui exterior, interior, masculí o femení ens empeny a gaudir de tot, inclosa la concepció de la vida, encara que sigui amb un preservatiu de color groc.



Crist jacent

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque torroella de montgrí

El Crist jacent de Fita ha deixat la Catedral de Girona momentàniament per anar a la Casa de Cultura de la ciutat, on pot ser admirat juntament amb més obres de l´artista.

Una figura d´alabastre que impressiona per la fragilitat i fortalesa a la vegada del material, alhora que l´estilització de les seves formes s´avé amb la textura de la pedra, sumat tot a la claror i lluminositat que desprèn i que es relaciona amb el tema representat.

A la sala, hi és exposat resguardat de les altres escultures, dibuixos i pintures, perquè pugui ser contemplat com si fos encara a la catedral, on retornarà un cop finida l´exposició.



No és un afer intern

Josep M. Loste i Romero Portbou

Cal aturar la manipulació, la xenofòbia i l´odi lingüístic i cultural contra la ràdio i la televisió catalanes (CCMA), i també contra la majoria de la població de Catalunya que vol fer servir amb normalitat la llengua pròpia de Catalunya.Europa, la UE, el Consell d´Europa i el Parlament Europeu haurien d´actuar ràpidament contra la censura de premsa i la ideologia extremista i anticatalana (antihumanitària).

Els governs democràtics europeus i la UE han d´advertir i sancionar el govern espanyol per la seva política de «tolerància» cap a l´agressió neofeixista i la violència neofranquista contra la majoria de la població de Catalunya. Això no és un afer intern espa­nyol, sinó que és un problema europeu amb tots els ets i uts.

Desperta Europa. Ajuda Catalunya.