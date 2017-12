Tornem-hi amb Sixena! No hi ha manera de resoldre el conflicte legal entre l´Aragó i Catalunya per les pintures murals del monestir de Sixena, a Osca, i els objectes del mateix monestir comprats per la Generalitat a la priora del cenobi a finals del segle passat. Una venda impugnada després pel Govern aragonès, que volia exercir el dret de retracte, però que el Tribunal Constitucional va desestimar. El jutjat d´Osca va continuar el plet amb nous arguments, rebutjats també per la Generalitat. L´últim episodi d´aquest batibull legal era una nova sentència del jutjat aragonès contra la qual Catalunya va interposar recurs. I en aquest punt és quan el ministre Zoido, violant les lleis de la prudència, i en nom de l´article 155, ordena que les 44 peces de Sixena visitables al Museu de Lleida, i pagades religiosament –mai més ben dit– pel Govern català, tornin al monestir.

Catalunya està sotmesa al dictamen del Gobierno espanyol amb l´aplicació del «castigador», punidor article. Ara bé: hom entén que un càstig ha de cor­respondre´s amb la causa que el provoca, és a dir, amb uns hipotètics fets d´ordre polític, constitucional. I no crec que el litigi intercomunitari sobre el conflicte «sixenès» es pugui catalogar d´anticonstitucional. Aleshores, què coi pinta aquí el Ministeri de Cultura, maneflejant en un afer legal que s´inicia el 1983 entre ambdues comunitats? Què és pretén amb aquesta intromissió? No era més lògic –i just– deixar seguir el curs legal? Com pot parlar el ministre de «fer complir la llei» si, curiosament, el cas està en mans de la justícia? Sospito que darrere d´aquesta intervenció ministerial potser hi ha una altra raó. La de sempre.