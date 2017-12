Empoderem-nos

iris sala lleal vilablareix

n Quan fa anys va començar a bullir l´olla d´un possible estat propi per al nostre país, Catalunya, tots sabíem que seria des del carrer, del tu a tu, des d´on s´hauria d´aconseguir.

També sabíem, i així es va constatar cada onze de setembre, que teníem tot el poder, d´aconseguir allò que començava a prendre forma en el món material. Perquè des de la il·lusió i el cor, sabem que fa anys que ja està construït i és una realitat. Han passat moltes coses aquests últims mesos, i molt de pressa. Ha sigut de vertigen. Hem sortit al carrer, ens hem manifestat, hem proclamat la República Catalana, hem celebrat, hem plorat amb els Jordis. Ara, des de fa unes setmanes, d´ençà que qui tenim al davant ha convocat eleccions, sembla que tot està sota control. No parlarem de si s´havien d´haver fet d´una altra forma les coses. El que importa és que recordem tots d´on venim, i d´on va sortir tot plegat. Que nosaltres som els que tenim el poder! Aquest és un canvi activat totalment pel poble. I som nosaltres els que tenim tota la capacitat, tota l´habilitat, tota la força, tota la raó, tota l´energia, per portar a terme i conquerir l´objectiu últim i únic que ens ha mogut fins aquí: Tenir un estat propi en forma de República Catalana. Que no se´ns oblidi l´objectiu, el compromís, la il·lusió, la raó del moviment, els sentiments, els que s´han deixat la pell en el temps i se la deixen cada dia.

Però el més important de tot, és que, passi el que passi en el dia a dia, diguin el que diguin, qui sigui, nosaltres som els únics que tenim el més essencial: El poder. En tota la seva àmplia paraula. Perquè el poder és dins nostre, des de sempre.

Empoderem-nos doncs! No deixem que ens prenguin l´únic que és innat en l´ésser humà: El Poder de fer, de triar, de decidir, de Ser!

C.D.R. Sant Roc



Unes eleccions molt especials

Lluís Torner i Callicó girona

n Acabem d´entrar al desembre, d´aquí ben poc serà Nadal però, gairebé a la vigília, el dia 21 –excepcionalment laborable– tindrem unes eleccions molt especials, ja que tot i ser d´àmbit català, han sigut convocades des de Madrid, amb ben poc temps per preparar-les; i per si això fos poc, algunes de les persones que s´hi presenten, són polítics que, a causa d´unes actuacions, pròpies dels seus respectius càrrecs i programes, estan incomprensiblement empresonats; tot i que, sembla immediat que, si s´acompleixen certes condicions, quedin alliberats.

Ara dependrà de tots nosaltres, que ens fem el ferm propòsit de no quedar-nos a casa i d´acudir a donar el vot a aquells que, a consciència de cadascú, ens semblin els que, d´acord amb el seu respectiu programa, han de fer una bona feina, en pro de la consecució d´una considerable millora de la situació, talment com Catalunya es mereix.

Més que mai, donats els diferents partits que s´hi presenten, i la importància del resultat, caldrà analitzar, detingudament, el que s´adapti més a la nostra manera de pensar i d´actuar. Ara bé, procurem no deixar-nos enlluernar per aquells, que darrere del seu programa, s´hi entrevegi un desig de canviar determinats aspectes, que són propis de la nostra tradicional manera de ser i de funcionar, com a Poble que som.

Als que ja som grans, tota aquesta situació que estem vivint, per la importància que té, ens neguiteja, i ens ve molt de nou, tot plegat ens fa pensar en aquella dita, que diu: Quantes coses haurem de veure, abans no ens morim! És el nostre parer.