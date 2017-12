Joves ´versus´ pensionistes

Un dels grans problemes que afronta la societat espanyola («deliberadament ocult, sota conflictes de banderes o escàndols de corrupció») és la bretxa generacional entre els jubilats o prop de ser-ho i les generacions més joves. Una cosa que ja es percebia, abans de 2007, però que ha arribat tota la seva cruesa després de la crisi i la precària recuperació posterior.

Algunes dades (extretes del llibre El muro invisible, elaborat pel col·lectiu Politikon) són descriptius de la delicada situació dels joves, llastats per treballs precaris i amb dificultats per accedir a un habitatge. Per exemple, si el grup de majors de 65 anys ha millorat les seves rendes en un 5% des de l'inici de la crisi (gràcies al manteniment de les seves pensions), els joves de 16 a 24 anys han empitjorat els seus ingressos en un 20%. I mentre el risc de pobresa ha baixat en un 17% entre els jubilats, ha crescut en un 16%, en la franja més jove. Anem a l'altre costat. El mes de novembre va acabar amb la xifra rècord de 9.567.000 pensionistes, el cost va suposar un pagament de gairebé 9.000 milions d'euros ... el que implica una pensió mitjana de 925 euros (xifra que amaga que, en els últims anys, s'estan jubilant persones amb prestacions clarament superiors). Davant d'aquest panorama, què pretenen els partits? Millorar el benestar de pares joves i menors? No. La intenció del Govern, davant la incapacitat de la Seguretat Social per fer front al cost de les pensions, és finançar amb un nou impost (semblant a la Contribució Social Generalitzada, existent a França des de 1991). És a dir, es volen gravar salaris per pagar les pensions del futur. Potser això es degui al fet que gran part dels votants de PP i PSOE es concentren a la franja d'edat més elevada. Però aquesta és una altra història.