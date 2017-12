Mil Dalís censats

Després de disset anys de feina, la Fundació Gala-Dalí ha tancat el darrer tram del Catàleg Raonat de Pintures del pintor empordanès. El resultat? Un canemàs de mil obres pintades entre 1910 i 1983, que podeu consultar a la xarxa.

Per celebrar la gesta, també s'ha redissenyat la web del catàleg. Ara és molt més àgil, atractiva i –al·leluia!– et permet visualitzar moltes obres de cop. I fer recerques per conceptes. Si ets una mica xafarder, descobriràs que Dalí va pintar un centenar de retrats. O que Gala surt al títol de quasi quaranta obres.

Navegar pel conjunt permet, per exemple, veure com van evolucionant els retrats que Dalí va fer per encàrrec. Mentre és adolescent, aquests basculen entre l'impressionisme i el classicisme; però quan es capbussa en el surrealisme, s'omplen d'elements grotescos i barrocs, inclosos amb l'afany de provocar, de transgredir. A partir de l'estada als Estats Units, aquesta pulsió s'apaivaga. Els models recuperen el to clàssic i els elements anòmals que els acompanyen acaben per tornar-se decoratius. Es converteixen en excentricitats suaus, tolerables. En una marca de fàbrica.

La publicació del Catàleg Raonat, no ho dubteu, és una gran notícia per la cultura del país. Potser, més endavant, apareixeran alguns olis de Dalí que avui no coneixem. Ara bé; només amb aquest miler, hi ha matèria per continuar investigant força dècades. I el dia que la Fundació decideixi posar a la xarxa els dibuixos, els manuscrits i la correspondència, buf!... aleshores tindrem Dalí per segles.