Pensa bé on posaràs la papereta el 21-D. Una fràgil papereta se't pot girar a la contra amb molta agressivitat. Segons on la posis, estaràs pixant enlaire i et mullaràs amb els teus propis orins pudents. De debò et posaràs rere la bandera espanyola, símbol de les porres i les pilotes de goma? De debò avalaràs el feixisme destructiu que apareix a totes i cadascuna de les manifestacions espanyolistes? De debò firmaràs pels que empresonen polítics? Votaràs el bloc de «M. Rajoy», que és el mateix de l'Arrimadas i de l'Iceta? Ja que la premsa espanyola no t'informa, et recordaré que votar aquesta «manada» accelera l'empobriment de Catalunya. T'empobreix personalment. Segons dades publicades aquest dilluns per la Generalitat, la diferència entre el que Catalunya va aportar a l'Estat i el que després va rebre ja és de 16.570 milions, que equival a un 8,4% del PIB, amb dades del 2014. També s'ha conegut ara que la diferència a favor dels pensionistes de Madrid contra els de Catalunya creix any rere any. A Madrid ja cobren 131,91 euros més que nosaltres. Ells fan la llei i nosaltres la complim. Unionista: tots som poble! Defensem-nos d'una justícia espanyola que no suporta el contrast amb la justícia internacional. Tu que agafes Rodalies Renfe, tu que pagues autopista i tantes coses més.