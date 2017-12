Gossos, gats i reis

Els gossos viuen amb els humans des de fa més de 20.000 anys. Els gats s'hi van acostar en fa 9.500. Ara, el mercat proposa que els posem regals per Nadal. Porten massa temps amb nosaltres per començar a fer-ho, són massa grans per creure en els reis? No.

Aposto pels regals perquè els gossos mai van ser tan petits com ara. La seva actual vida domesticada no té res a veure amb els seus avantpassats responsables, que allunyaven depredadors, guardaven la casa, cuidaven les ovelles i treien les escombraries menjant-ne les restes. Avui només treballen els gossos policia, en llocs molt bons perquè estan molt preparats.

Com deuen ser de petits els animals que ja no són cadells, sinó nadons: nadó foca, nadó elefant, nadó lleó, nadó escurçó... Ui, no, aquest no. El nadó mico és moníssim.

El mercat fica les mascotes en el Nadal encara que no siguin en els pessebres clàssics, on apareixen camells, cavalls, mula, bou, gallines, ovelles, conills i peixos al riu, però ni els pastors tenen gos ni les teulades gat. En els pessebres d'ara hi ha persones, animals i persones animals com l'home-aranya penja de la façana del portal de Betlem per protegir l'infant del Follet Verd. Hulk és un increïble portador de regals.

Si els gossos dels creients són beneïts per sant Antoni és coherent que celebrin el naixement de Crist. Per a les mascotes laiques o aconfessionals n'hi ha prou amb el criteri que són un més.

El nínxol de mercat del regal animal té recorregut. Aviat les mascotes grans tindran paga (els canaris trigaran més). Que no la gastin serà el de menys. Algun banc deu estar preparant el producte CAN (Compte Animal Nòmina).