Tant li fa

La reputació que té un a Internet no és com la que té a Logronyo, per posar un exemple. De Logronyo en pots marxar; d'Internet, no. Només cal que hagis estat un cop a la xarxa perquè t'hi podreixis tota la vida, fins i tot tota la mort. Hi ha cadàvers que donen voltes per l'univers virtual com la ferralla espacial fa voltes al voltant de la Terra. Si a Internet posa que has estat a la presó, has estat a la presó per sempre, encara que després et rehabilitis i et converteixis en la millor persona del món. Si un dia vas aparèixer ficant-te el dit al nas, aquest dit romandrà per sempre dins la fossa. Crec que hi ha iniciatives perquè ens esborrin si no ens agrada com ens han dibuixat, però em sembla que tenen poc èxit.

Només hi ha una manera de combatre la mala reputació a la xarxa: amb diners. És el que els assessors d' Ana Botella li van aconsellar utilitzar per anul·lar la seva mala imatge a la realitat paral·lela. Seixanta mil euros. No tothom disposa d'aquesta pasta, però si tens un càrrec públic sempre pots ficar la mà a la caixa.

Acabo d'assabentar-me, en fi, que amb els meus impostos es va dur a terme a Internet una campanya per millorar la imatge de l'exalcaldessa de Madrid, encara que ni així ho van aconseguir. Hi ha males reputacions que es resisteixen a millorar com hi ha taques de greix que no surten ni amb lleixiu. He demanat a un auditor amic que m'informi sobre el destí dels meus impostos i m'ha enviat una relació de casos de corrupció pels intersticis dels quals es produeixen més fuites d'euros que aigua per una cisterna feta malbé. Amb el que m'han robat els de la Gürtel, els de la Púnica i altres que no hi caben, podria haver canviat de cotxe, que falta em fa.

Ara mateix escrius al Google «Ana Botella» i no surt ni una sola notícia bona sobre ella. Tampoc un comentari amable. No crec que hi hagi diners al món per rentar, per exemple, una acció tan lletja com la de vendre per quatre duros milers d'habitatges de protecció oficial a un fons voltor que immediatament va duplicar el preu dels lloguers. No obstant això, en el món analògic li va força bé. De fet, encara no ha estat imputada per les malifetes perpetrades durant el seu mandat. Vol dir-se que això de la xarxa tant li fa. Quan vol sentir-se reconeguda, se'n va a Logronyo (per exemple).