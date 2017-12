Això és democràcia i justícia?

Es pot començar una campanya electoral amb els líders dels principals partits a la presó o a l'exili? Això comença a ser una monarquia bananera. La jutge d'extrema dreta Carmen Lamela, de l'Audiència Nacional, va voler jutjar persones i les va empresonar quan no tenia facultats per fer-ho. Algú la castigarà?

Em llegeixo la interlocutòria del Tribunal Suprem. És veritat, com deia Henry David Thoreau, que és un honor anar a la presó quan és per una injustícia, ara bé, el jutge d'extrema dreta Pablo Llarena si hagués de jutjar Thoreau ho tornaria a fer com fa més de 150 anys. No ha après res, no ha evolucionat, té el mateix pensament d'un home de fa segles. L'ultrareaccionari Llarena parla de «responsabilidat criminal» dels acusats. Homeee! Quan parla de catalans que es manifesten pacíficament s'hi refereix com a « muchedumbre». Homeee! Veu per tot arreu persones que a Catalunya « se alzaren violenta y públicamente». Homeee! Només algun nacionalista fonamentalista o algú sota els efectes de substàncies prohibides pot haver vist a Catalunya res de tot això.

Creu que la « mobiliación ciudadana» es contraria a la Constitució. Creu que és element delictiu afirmar que « la ciudadanía emerge como agente político que impulsa el proceso de independencia». També li sembla delictiu que es promogui un « conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano». Caldria que aquest jutge anés a la universitat a fer un curs de Ciència política democràtica. Joan Subirats segur que al·lucina. Només el jutge ha vist que « se constató la infiltración de numerosos comportamientos violentos y agresivos, que reflejaban el violento germen que arriesgaba expandirse y que, desde el momento en que algunos fueron impulsados y capitaneados por el investigado». Olé! Segons ell, es veu que la gent ha de « renunciar a actividad política futura». Creu que hi va haver un « asedio». Realment no és un jutge del segle XIII? I creu –obviament sense proves– que alguns catalans menteixen i els fica a la presó. Diu que són « mendaces». Tot plegat és delirant.

Llarena té tan poca cultura que es incapaç d'escriure Assemblea Nacional Catalana i ho tradueix al castellà. Fins i tot quan cita el CTTI posa « por sus siglas en catalán». Igual que en castellà. Brillant l'home! Es comporta de manera tan barroera com un jutge colonial. A Jordi Cuixart l'acusa de « explosión violenta». I després parla de « violencia y tumultos». Bé, diu moltes més coses molt greus que només ell ha vist. Sincerament si creuen que això és justícia que baixi Déu i ens ho expliqui. Sap, però, que no diu la veritat, si no, per què retira la demanda d'extradició? Potser ara no es podrà però Llarena està cridant una nova generació a proclamar la república.