Podem i «procés»

Els de Podem han recordat per boca de Pablo Iglesias que sostenen un projecte per a Espanya. Per a Espanya, ho senten bé, no només per a Catalunya, el Bierzo o Cabezón de la Sal. Si volguessin ser nacionalistes catalans, tenen a la seva disposició un veritable repertori de finestretes on lliurar la sol·licitud, però el cas és que no ho han fet, de manera que des de Ciutadans i el PP els acusen de col·lusió amb els independentistes i els independentistes de legitimar les mesures del Govern. I el Govern, de treballar per a Maduro i els seus mariachis bolivarians, els aiatol·làs (en la seva versió digital) i l'espionatge de Putin. Si els disparen des de totes les trinxeres és que porten una cosa bona. No defalleixin.

En realitat, no són les paraules llargues i calentes d'un míting, a l'estil de Pablo Iglesias, el que preocupa a l'estat major independentista, sinó certa elaboració teòrica, expressada en termes molt més assossegats per Juan Carlos Monedero, poso per cas: Espanya, ve a dir, és plurinacional però aquesta plurinacionalitat també és espanyola. Catalunya no és una nació aliena a Espanya sinó que construeix Espanya (sí, fàctica i sentimentalment). Subscric aquestes paraules i més encara les següents: combatre la idea d'una Espanya castellana i excloent, una infecció franquista que van patir quatre generacions.

Hi ha una esquerra, ho sé molt bé perquè vaig estar aquí, que justifica i avala, il·limitadament, les decisions de l'independentisme, no sé si perquè «obren dinàmiques de desbordament» o per aquesta simpatia que desperta el suplent davant del titular, el cas és que tant el PSC i no diguem el PSUC (que en pau descansi) saben molt bé que el petó al nacionalisme comporta absorció de substància, pèrdua de massa muscular i, finalment dissolució. És impossible barallar-se amb un nacionalista en el seu terreny i amb les seves armes: perdràs doncs no aspira a guanyar o a tenir raó, sinó a reconfigurar la teva ment. Puigdemont no ha aconseguit atrapar ERC sota la tutela d'una candidatura comuna, però ja els acusen de perjudicar el Procés, era molt previsible. Encara que el Procés no sigui res.