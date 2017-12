Un Nadal diferent

ÀNGELA FERRER I MATÓ girona

És cert que Nadal és una festa especial i que la majoria de persones l´espera amb il·lusió. Són jorns per viure en família, dies de retrobament, de regals, de missatges de felicitat i pau. Però aquest any l´atmosfera és diferent. Moltes persones m´han comentat que troben quelcom en l´ambient enrarit, com un tel que d´alguna manera emmascara aquests dies tan bonics. I és cert, les eleccions, una veritable incertesa en aquest moment quant a resultats, ha pres possessió de moltes ments i com que els resultats són tan incerts com preocupants la nostra ment queda dividida entre la celebració de sempre i el que ens espera després de veure com queden les coses per a la nostra Catalunya. Tots esperem el millor ja que sent com som gent pacífica i de pau tens un cert temor que no sorgeixin picabaralles i/o resultats que siguin desfavorables per a la nostra aimada terra. Pactes no desitjats, revenges com les que estem vivint i sofrint en pròpia carn si els resultats no agraden ja sabem a qui... són ombres que enterboleixen la nostra alegria nadalenca.

Espero i desitjo que tot surti de manera que tornem a la pau i que s´oblidi per sempre el decret que actualment ens té amb un ai al cor. La democràcia ha de prevaldre i no s´hi valen trampes, el poble opinarà i tots haurem d´acatar els resultats, sobretot els que tant saben de tergiversar les coses quan no els agraden ni admeten que uns altres siguin els que manin, ja que es creuen de totes totes que són els millors.

Passat el dia 21 encara tindrem temps de preparar el Nadal i espero fer-ho amb joia i alegria. Si el resultat és com s´espera, just i favorable per a tothom, admès com cal en una democràcia, serà per a tota la bona gent el millor regal d´aquestes festes

Amb aquesta esperança desitjo de tot cor a tots els lectors el millor Nadal i les millors celebracions per aquests dies tan bonics i emotius.



Drets fonamentals bàsics ignorats

JOAN JANOHER I SADURNI vulpellac

La tensió existent del moment no convida pas a prendre mesures censurables, i del perquè no és fan les coses com correspondria. Arribant tot plegat a confondre la gent de bona fe i confiades en resoldre situacions incomprensibles i prou complicades, a les que la tibantor judicial per l´aplicació del 155, es posa en total disconformitat amb la ciutadania del nostre país i també internacional. Un ja no sap on agafar-se, per no caure als paranys de la llei mordassa. Etc.

La barreja de la política amb la jurídica, no deixa de ser un fet insòlit a nivell mundial: hauríem de remuntar-nos a molts anys enrere, per trobar un paradigma equiparatiu. Aquesta situació paralitza la democràcia en tots els afers corresponents a la mateixa.

Per això, l´estra­nyesa sorprèn i força al moment en que es convoquen eleccions prematures, per quan aquestes haurien d´haver-se definit dintre un caire totalment lliure i sense cap pressió mediàtica partidista com sembla.

La política no és un joc d´avantatges, cal ser conseqüents a l´hora de valorar les possibilitats d´uns i dels altres: cosa que les previstes per al 21-D no reuneixen les condicions adients per portar-les a terme, mentre tinguem demòcrates empresonats.

Els drets bàsics han de ser compartits amb igualtat, cosa que sorprèn moltíssim, si tenim en compte la manera de voler ignorar la no presència dels presos injustament, sense permetre´ls la seva llicència participativa als comicis previstos.



L´unió fa la força

Joan Martinez Martinez

Hem de seguir aguantant a­quest desgavell independentista gaire temps? A veure si per fi el proper dia 21 els votants ratifiquen que el procés és un carreró sense sortida i guanya les eleccions un partit raonable.

Ja estaven avisats dels resultats d´un procés que no ha portat més que confusió, divisió i caiguda de l´economia a Catalunya.

Hi ha un llarg camí per lluitar contra les injustícies, per exigir millores, però sempre dins la legalitat. Crec en la bona disposició dels catalans, en el seu seny, en la seva capacitat per construir nous ponts que ens tornin a unir amb la resta d´Espanya.

Si hi ha un nou govern a Catalunya capaç de seguir la llei tothom hi guanyarà. Necessitem un clima de tranquil·litat per poder afrontar els reptes econòmics que tenim, per poder atendre els problemes reals de la gent.

La unió sempre ha sigut la força. Unió d´una vegada si us plau!