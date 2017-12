Que el facin fora, si us plau

Costa de creure que el president de la primera potència del món occidental sigui tan escandalosament irresponsable, capaç d´atiar un combustible que podria provocar un autèntic bany de sang. O és tan curt de gambals per creure´s que tots els musulmans li riuran la «gracieta» i no donaran resposta a la provocació que els ha fet? I ja sabem com són aquestes respostes! A qui ha servit Trump amb voler portar la seva ambaixada a Jerusalem? Doncs a Netanyahu i els «falcons»; als cristians evangèlics, que esperen l´arribada del regne de Déu a Israel, i li van pagar bona part de la campanya electoral; al «lobby» jueu nord-americà, que confia a apoderar-se del regne del capitalisme neoliberal (i de qualsevol altre); i els gihadistes més irreductibles, que tindran una raó més per incrementar el terrorisme global. Sense cap dubte, es miri com es miri, Trump ha comès una autèntica barbaritat, que, lògicament, ha estat rebutjada per la resta de països del món. Excepte, és clar, els que en trauran suc. Quina falta feia trencar l´status quo actual amb el trasllat de l´ambaixada dels EUA a Jerusalem? Tots els països la tenen a Tel Aviv –també els EUA– per una simple raó: si l´Orient Mitjà és un dels focus més perillosos del món, Jerusalem ho és de l´Orient Mitjà. Amb un equilibri que s´aguantava amb l´excusa de les negociacions de pau entre palestins i israelians, que anaven a pas de mort, però justificaven no encendre cap guspira. O, com a mínim, cap guspira important.

No té remei. En el poc temps que fa que és al poder, ja ha protagonitzat tres crisis greus: amb la Xina; amb Corea del Nord; i ara, amb el món musulmà. O el fan fora aviat, o ho pagarem tots.