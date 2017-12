Obres a la Central Elèctrica del Molí

Marcel Jornet murlà Girona

Agrair la carta del Sr. Mateu Frigoler del passat vint-i-set de novembre en aquest diari, el qual ens va fer una excel·lent explicació de la història de la séquia Monar i del seu recorregut pels diferents indrets i molins.

Aquests dies començaran les obres a la Central Elèctrica per tal de fer-hi als pisos superiors la recaptació Municipal, just al damunt de la primera Central Elèctrica d´Espanya i la segona d´Europa, i que va permetre substituir els llums de gas per elèctrics. És una llàstima veure com es desaprofita l´oportunitat de fer-la lluir i aprofitar tot el seu espai disponible per a aquest ús i fer-ne un espai turístic molt important per a la ciutat, i alhora aprofitar la seva electricitat.

Tot al contrari als pisos superiors just damunt del salt d´aigua de la séquia i les turbines d´aquesta, s´hi ubicaran uns quants funcionaris que hauran d´estar «vuit hores diàries» damunt d´una font potencial d´ones electromagnètiques, (que riu-te´n de les que poden desprendre els nostres mòbils en comparació).

Serà digne d´estudi o de preocupació com pot afectar la salut d´aquestes persones als llarg dels anys... però també dependrà de cada persona en concret com el pot afectar.

És clar que sempre es podrà tancar definitivament la Central Elèctrica i la Séquia. I així acabar amb la memòria històrica de la Central del Molí.



Vaga General Jutges de Pau

Mateu Frigoler Teixidor Canet d´Adri

El més nefast ministre de Justícia dels últims anys, Rafael Catalá Polo (quina llàstima del cognom Catalá) va tornar ahir de Brussel·les amb la cua entre cames.

La seva proposta de modificar de la CE l´ordre europea de detenció i entrega li va sortir malament.

Els que el coneixien bé en la seva anterior feina com a directiu d´una fundació i membre del consell d´una casa d´apostes, casinos i hipòdroms, deien d´ell que era un tipus que no es mullava ni sota la dutxa. Un home que estava sempre de perfil per no complir mai els objectius per als quals era contractat.

President Rajoy, d´on cony has tret aquests ministres? El teu paisà en Franco últimament els escollia molt millors que tu!

Catalunya té a l´actualitat 897 Jutges de Pau que, encara que no ho sembli, donen solució cada any a milers de casos que es resolen localment i no han d´arribar al jutjats de primera instància. La meva proposta és demanar a tota aquesta bona gent que treballen quasi desinteressadament per la justícia i la bona convivència del país (perquè amb 70-90 euros mensuals no cobreixen ni les despeses) una vaga general indefinida, fins que no surtin els nostres compatriotes de la presó. Una vaga que colapsaria totalment els jutjats de les capitals i seria un sonor senyal de protesta a un ministre de Justícia declaradament anticatalà, encara que en porti el cognom.

Un ministre que fa uns dies en una conferència defensava la figura del Jutge de Pau per la seva proximitat al ciutadà i per descarregar de molta feina els jutjats superiors.

Ara és l´hora, Jutges de Pau. No vull pas que feu com jo, que vaig renunciar al càrrec la mateixa setmana dels empresonaments, peró sí que sigueu valents i foteu una bona botifarra a l´article 155 i els seus promotors amb una justa i alliberadora Vaga General.