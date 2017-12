Gironès, motor del territori

Ens hem de felicitar per les bones xifres econòmiques del Gironès, en l'estudi publicat pel BBVA sobre l'economia catalana del 2016. La comarca gironina, com la Selva, superen, amb 3,6%, de creixement econòmic, la mitjana catalana que va ser de 3,4%. Al voltant de l'àrea de Girona es concentren força empreses, algunes de grans, com el cas de Nestlé, i un munt de mitjanes empreses que revitalitzen el país. L'estudi del banc amb seu a Bilbao mostra xifres interessants, a banda de l'àrea metropolitana barcelonina, va revifar la Catalunya central, sobretot Osona amb un augment del VAB (una mena de Producte Interior Brut d'empreses), del 5,3%. A casa nostra, el Pla de l'Estany, amb un 3,8% i la Garrotxa, amb el 3,9%, un territori que bé de la reconversió, o directament del tancament del teixit de petita empresa que caracteritzava al país, van créixer. L'Alt Empordà, amb el 2,9% de VAB i el Baix Empordà i el Ripollès, amb 1,9%, tenen augments més modestos. En el cas empordanès, el component estacional i del turisme és important.

A aquestes xifres, en general positives, haurem de contraposar l'efecte pertorbador, estrany, que tindrà el fet que més de 3.000 empreses catalanes situïn la seva seu, social o fiscal, fora de casa nostra. Podria ser el primer pas d'una fugida en tota regla, com va passar al Quebec, que va fer que l'oest canadenc i Ontario passessin a ser el nou motor del país nord-americà? És aviat per dir-ho. Com en tantes altres coses a la vida, les fredes estadístiques aclariran moltes de les incògnites actuals.