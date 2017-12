Enquestes boges

Si diferents sondejos pronostiquen diferents resultats sol ser perquè utilitzen diferents receptes per cuinar les dades. Aquestes dades són les respostes dels enquestats, però abans de convertir-les en una estimació de vot s'han de depurar per diverses raons. D'entrada, alguns partits solen tenir més vot ocult que d'altres. D'altra banda, cal assignar els vots dels indecisos. Finalment, s'han de compensar les desviacions de la mostra respecte de la realitat social. Per això les enquestes es treballen o, com es diu en l'argot, es cuinen. En una situació de gran estabilitat, cada elecció dona claus per millorar les enquestes de la propera. Però en situacions de canvi, les velles receptes no serveixen, i encara no s'ha adquirit experiència per afinar les noves. Per això els capgiraments del mapa electoral fan quedar malament els enquestadors.

Però una cosa és que cada institut d'opinió pública tingui les seves pròpies receptes, i una altra que les dades en brut mostrin importants diferències. Als enquestats se'ls pregunta què votarien si les eleccions fossin l'endemà, i les respostes constitueixen la intenció de vot directa, que és la dada que es posa a la cassola. Que dues enquestes quasi simultànies obtinguin resultats força diferents en aquesta pregunta bàsica és sorprenent. I això està passant.

El CIS va fer la seva enquesta preelectoral a Catalunya entre el 23 i el 27 de novembre. L'institut Gesop va fer la seva, que va publicar El Periódico, entre el 29 de novembre i el 2 de desembre. Menys d'una setmana de distància. Però vet aquí que la primera registra un vot directe a Junts per Catalunya del 14%, i la segona, del 17%. Molta diferència. La primera dona un 13% a Ciutadans, i la segona, un 11%. La primera dona un 12% al PSC, i la segona un 15%. A la primera, ERC supera clarament JxCat i a la segona empaten. A la primera Ciutadans supera els socialistes, i a la segona és al revés. Si els cuiners de la primera enquesta treballen amb trumfos i els de la segona treballen amb cols, és bastant difícil que els seus plats coincideixin. No ho farien ni que utilitzessin el mateix llibre de receptes.

Què està passant? Alguna de les enquestes està mal feta en la fase de recollida? O els catalans experimenten grans canvis d'opinió en el termini d'una setmana? O totes dues coses? No és gens fàcil dedicar-se al pronòstic electoral en aquests dies tan sacsejats. Haurem de preguntar-ho a les cartes del tarot?